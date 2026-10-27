* aproape 200 de evenimente, sute de scriitori și traducători din întreaga lume și zeci de mii de spectatori au marcat cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași

FILIT are un bilanț generos -- cinci zile în care literatura a adus la Iași nume importante ale scenei culturale internaționale. Aproximativ 20.000 de persoane au participat fizic la evenimente, iar alte 20.000 le-au urmărit online. Festivalul și-a extins prezența în școli, universități și comunități din județ, confirmând interesul publicului pentru întâlnirile directe cu scriitorii.

Aproape 200 de evenimente și săli pline la FILIT 2026

Programul FILIT a cuprins aproape 200 de evenimente, de la dezbateri și întâlniri cu autori până la ateliere, concerte, expoziții și manifestări profesionale dedicate traducătorilor. Serile FILIT, desfășurate la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, i-au avut ca invitați pe David Foenkinos, Parinoush Saniee, Aleksandar Hemon și Paul Lynch. Ultima întâlnire a fost dedicată dezbaterii „Cine scrie povestea romilor?”. Festivalul nu s-a limitat la sălile de spectacole. Scriitorii au ajuns în școli, licee, universități, în Penitenciarul Iași și la un club de pensionari. Activități au fost organizate și în Pașcani, Târgu Frumos, Miroslava, Valea Lupului și Lunca Cetățuii. Un loc important l-au ocupat întâlnirile cu tinerii, prin programele „Scriitori printre elevi”, „Scriitori printre liceeni” și „Scriitori printre studenți”. Scriitoarea iraniană Parinoush Saniee s-a declarat impresionată de cititorii întâlniți la Iași: „Nu am întâlnit nicăieri în lume adolescenți din actuala generație care să citească atât de mult. Ceea ce am văzut la Iași este extraordinar. Dacă va fi să mă întorc în țara mea și să pățesc ceva, mă bucur că am avut șansa să fiu aici, cu voi”.

Scriitorii internaționali, impresionați de publicul ieșean

Pentru mulți dintre invitați, întâlnirea cu cititorii a reprezentat unul dintre momentele importante ale festivalului. „Visam să ajung la FILIT pentru că auzisem deja despre acest festival unde au venit mulți scriitori prestigioși. Și iată că am ajuns la întâlnire, în acest teatru excepțional, înconjurat de sute de persoane, și a fost un moment magic, poate unul dintre cele mai frumoase din viața mea literară”, a declarat scriitorul francez David Foenkinos. La rândul său, scriitorul Aleksandar Hemon a remarcat participarea publicului: „A fost grozav, publicul a fost extraordinar, e minunat să vezi că sunt atât de mulți oameni interesați de cărți, de literatură și de alți oameni”.

Lavinia Braniște și Alecart, premiați în ultima seară

Scriitoarea Lavinia Braniște a primit „Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2025”, pentru romanul „Camping”, apărut la Editura Polirom.

Distincția a fost acordată în urma votului unui juriu de liceeni, coordonat de 11 profesori din tot atâtea colegii și licee. Printre finaliști s-au aflat Simona Antonescu, Iulian Bocai, Cristian Fulaș și Vlad Zografi. Tot în ultima seară, proiectul cultural Alecart a primit Premiul special pentru promovarea culturii și literaturii, acordat de Consiliul Județean Iași. Distincția recompensează 18 ani de activitate prin care proiectul a apropiat generații de liceeni și studenți de literatură.

Un scriitor aflat pe frontul din Ucraina, prezent prin cartea sa

FILIT 2026 a marcat și apariția volumului „Femeia și chibriturile”, semnat de scriitorul ucrainean Andrii Liubka, în traducerea lui Mihai Hafia Traista.

Autorul nu a putut ajunge la Iași, fiind în serviciul Forțelor Armate ale Ucrainei, pe frontul din Donbas. Cartea a fost publicată la Editura Muzeelor Literare și va fi prezentată publicului într-un eveniment special, atunci când scriitorul va putea călători în siguranță.

Dincolo de participarea numeroasă, ediția a XIV-a a evidențiat capacitatea festivalului de a atrage categorii diferite de public.

„În momentul în care care un festival de literatură reușește să adune diversitatea societății, atunci înseamnă că își face treaba bine. Faptul că festivalul a reușit ca fiecare bulă să se regăsească, asta îl face reprezentativ”, a declarat sociologul Gelu Duminică.

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția din 2026 a beneficiat de sprijinul Primăriei Municipiului Iași, de înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și de patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Evenimentul s-a înscris în programul UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii”.

Maura ANGHEL