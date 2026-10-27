Bugetul Iașului, la raport. Peste 2,1 miliarde încasate, dar dezvoltarea orașului bate pasul pe loc

Bugetele Municipiului Iași au adunat încasări de peste 2,11 miliarde de lei până la 30 septembrie 2026, însă ritmul cheltuielilor pentru dezvoltare rămâne modest. La bugetul local, investițiile au avut o execuție de numai 39,95% din prevederile pentru primele nouă luni, iar veniturile au rămas cu peste 712 milioane de lei sub estimări.

Raportul privind execuția bugetului general arată o imagine cu două fețe: bani încasați și excedente înregistrate în anumite bugete, dar și întârzieri importante față de planurile financiare pentru dezvoltarea orașului.

Aproape 188 de milioane de lei, excedent la bugetul local

La bugetul local, încasările au ajuns la 1,644 miliarde de lei, iar plățile la 1,455 miliarde de lei. Diferența de 188,37 milioane de lei reprezintă excedentul înregistrat la finalul lunii septembrie.

Problema este că veniturile au atins doar 69,77% din prevederile pentru primele trei trimestre, iar cheltuielile, 60,67%. La secțiunea de dezvoltare, situația este și mai apăsătoare: plățile au ajuns la numai 39,95% din suma prevăzută.

Cu alte cuvinte, în timp ce orașul are proiecte și cheltuieli bugetate, ritmul efectiv al investițiilor rămâne mult sub planul stabilit pentru primele nouă luni.

Bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a înregistrat încasări de 377,52 milioane de lei și plăți de 336,23 milioane de lei. Excedentul a fost de 41,29 milioane de lei.

Și aici, cheltuielile pentru dezvoltare au rămas în urmă: execuția a fost de numai 37,75% din prevederile aferente primelor trei trimestre.

Împrumuturi de zeci de milioane, credite externe aproape nefolosite

În bugetul creditelor interne sunt raportate încasări și plăți de câte 88,35 milioane de lei, aferente unor împrumuturi contractate de la BCR, BRD și Banca Transilvania.

În schimb, la creditele externe, încasările au fost de aproximativ 1,10 milioane de lei, iar plățile de numai 952.730 de lei. Execuția cheltuielilor a fost de doar 0,93% din prevederile pentru primele nouă luni. Potrivit raportului, sumele rămase neutilizate pot fi reportate pentru trimestrul următor.

În bugetul fondurilor externe nerambursabile este menționată și restituirea a 148.646 de lei, după finalizarea proiectului european DigiBuild.

Excedentul nu înseamnă automat bani disponibili pentru orice investiție, iar execuția redusă nu dovedește, singură, că proiectele au fost abandonate. Totuși, cifrele pun o întrebare legitimă: de ce

Realitatea este că, în acest moment, cheltuielile pentru dezvoltare sunt departe de prevederile bugetare. Deși, evident, calculul final va depinde de rezultatele ultimului trimestru din 2026.

Carmen DEACONU