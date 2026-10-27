Doar două comune ieșene ar putea dispărea după reforma administrativă

Comune mici, teritorii întinse și o reformă care ar putea redesena administrația locală. Discuțiile despre comasarea localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori pun în centrul atenției și județul Iași. Datele oficiale privind populația în anul 2025 arată că două comune se află sub acest prag, în timp ce o parte importantă a mediului rural ieșean este formată din localități cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Cele mai vulnerabile în raport cu pragul discutat sunt Cucuteni, cu 1.328 de locuitori, și Drăgușeni, cu 1.426 de locuitori. Ambele au populații reduse, dar administrează teritorii care nu pot fi ignorate într-o eventuală reorganizare.

Cucuteni se întinde pe 2.844 de hectare, iar Drăgușeni pe 2.249 de hectare. Cu alte cuvinte, o populație de aproximativ 1.300–1.400 de persoane este răspândită pe suprafețe de zeci de kilometri pătrați. O eventuală comasare ar ridica întrebări despre organizarea serviciilor publice, distanțele dintre sate și reprezentarea comunităților locale.

Peste 50 de comune au sub 5.000 de locuitori

Imaginea se schimbă atunci când analiza este extinsă la pragul de 5.000 de locuitori. Peste 50 de comune ieșene se situează sub această limită, potrivit statisticilor oficiale. Asta înseamnă că problema dimensiunii administrative nu se limitează la cele două localități aflate sub pragul de 1.500 de persoane.

Datele arată că pragul demografic este depășit la limită și de alte localități din județ. Roșcani are 1.540 de locuitori, Ipatele – 1.587, iar Mădârjac – 1.595. Aceste comune nu se încadrează sub limita de 1.500 de persoane, dar se află în aceeași categorie a localităților cu populație redusă.

În același timp, suprafețele lor diferă considerabil. Roșcani are 3.792 de hectare, Ipatele – 4.837 de hectare, iar Mădârjac – 5.257 de hectare. Comparația arată de ce o eventuală reformă nu poate fi analizată exclusiv prin numărul locuitorilor: administrația locală trebuie să gestioneze și un teritoriu, cu infrastructură și servicii publice.

Printre comunele cu populații reduse se numără și Costești, cu 1.761 de locuitori, Ciohorăni, cu 1.871, Grozești, cu 2.186, și Dobrovăț, cu 2.142. La polul opus, unele comune au ajuns la dimensiuni demografice comparabile cu cele ale unor orașe: Ciurea are 21.311 locuitori, Valea Lupului – 18.158, iar Holboca – 16.245.

Diferențele sunt uriașe. În același județ există comune cu puțin peste o mie de locuitori și unități administrativ-teritoriale care depășesc 15.000 sau chiar 20.000 de persoane. Aplicarea unui prag unic ar trebui, așadar, analizată și în funcție de particularitățile fiecărei comunități.

Reforma este în discuție, dar comasarea nu este decisă

La nivel național, europarlamentarul PSD Dragoș Benea a fost desemnat să coordoneze reforma administrativ-teritorială din partea partidului. Acesta a invocat aproximativ 430 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori și circa 2.400 de comune cu sub 5.000 de locuitori. Termenul avansat de liderul PSD Sorin Grindeanu pentru angajarea răspunderii Guvernului asupra reformei este martie 2027.

Ministrul propus pentru Dezvoltare, Alexandru Stoica, a vorbit despre o primă etapă bazată pe comasarea voluntară a localităților mici, cu consultarea cetățenilor.

Deocamdată, nu există o decizie finală care să stabilească desființarea sau comasarea comunelor Cucuteni și Drăgușeni.

Dacă reforma administrativă va avansa, miza nu va fi doar reducerea numărului de primării, ci și găsirea unui echilibru între eficiența administrației, costurile de funcționare și accesul locuitorilor la servicii publice.

Daniel BACIU