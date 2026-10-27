Școala ieșeană, la masă cu marii angajatori. Cine face parte din comitetul care leagă educația de piața muncii

Inspectoratul Școlar Județean Iași a stabilit componența Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru anul școlar 2026–2027. Lista reunește reprezentanți ai administrației publice, instituțiilor cu atribuții în educație și ocuparea forței de muncă, companiilor private, organizațiilor patronale, sindicatelor și asociațiilor profesionale.

Documentul cuprinde 36 de poziții și desemnează membri titulari și supleanți pentru mai multe dintre instituțiile participante.

În comitet sunt reprezentate Consiliul Județean Iași, Instituția Prefectului – Județul Iași, Primăria Iași și Inspectoratul Școlar Județean. Din zona instituțiilor publice mai fac parte Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Direcția pentru Agricultură a Județului Iași.

Componenta economică include reprezentanți ai unor companii precum Phinia Iași, Antibiotice Iași, Katty Fashion, Agropan Impex, UniResa Hotel & Spa, Conest și Aerostar. Camera de Comerț și Industrie Iași este, de asemenea, reprezentată.

Lista cuprinde și organizații profesionale și sindicale: OAMGMAMR – Filiala Iași, Uniunea Județeană CSDR, CNSLR-Frăția și Sindicatul Învățământului „Spiru Haret” Iași.

Educația, angajatorii și nevoile pieței muncii

Prin reunirea acestor categorii de reprezentanți, comitetul creează un cadru de colaborare între sistemul de educație, autorități și mediul economic. Parteneriatul social este relevant în discuțiile despre pregătirea profesională, calificările necesare angajatorilor și adaptarea formării elevilor la cerințele pieței muncii.

Documentul transmis de Inspectoratul Școlar Județean stabilește componența pentru anul școlar 2026–2027, însă nu prezintă un calendar al activităților, proiecte concrete sau decizii adoptate de comitet. Carmen DEACONU