* Camera de Comerț și Industrie România–Marea Britanie lansează la Iași un birou pentru cele șase județe ale Regiunii Nord-Est * companiile locale vor putea identifica parteneri comerciali, investitori și oportunități de extindere pe piața britanică.

Relațiile economice dintre România și Marea Britanie, evaluate la 10,2 miliarde de lire sterline anual, intră într-o nouă etapă de dezvoltare regională. Marți, 27 octombrie 2026, la Palatul Culturii din Iași, este lansat un birou destinat conectării firmelor din Moldova cu mediul de afaceri britanic.

O poartă către piața britanică pentru firmele din Moldova

Camera de Comerț și Industrie România–Marea Britanie își extinde activitatea în nord-estul țării, prin deschiderea unui birou regional la Iași. Lansarea are loc în cadrul evenimentului „The New Chapter”, organizat la Palatul Culturii. Noua structură se adresează companiilor din județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, interesate să intre pe piața britanică, să își diversifice exporturile sau să atragă investiții. Biroul va facilita contactele dintre antreprenori, investitori și organizații economice din cele două țări. Activitatea sa va include identificarea de parteneri comerciali, schimburi de expertiză și susținerea proiectelor comune. Pentru firmele din regiune, inițiativa poate însemna acces la rețele internaționale de afaceri, inclusiv pentru întreprinderile care nu dispun de resurse proprii pentru prospectarea piețelor externe.

Schimburi comerciale de 10,2 miliarde de lire sterline

Relația economică româno-britanică are deja o dimensiune importantă. Potrivit datelor Department for Business and Trade, citate de organizatori, schimburile comerciale de bunuri și servicii au totalizat 10,2 miliarde de lire sterline în intervalul de 12 luni încheiat în septembrie 2025, cu 6,4% peste perioada precedentă. Din această sumă, 7,2 miliarde de lire au reprezentat importurile Regatului Unit din România, iar 3 miliarde de lire, exporturile britanice către piața românească. Cooperarea economică este susținută și de Parteneriatul Strategic reînnoit în martie 2023, care include investițiile, tehnologia, energia și dezvoltarea antreprenoriatului printre prioritățile bilaterale.

Șase domenii în care pot apărea parteneriate

Biroul Regional Iași va concentra activitățile de cooperare în șase direcții: digitalizare și inteligență artificială, industria auto și producție, energie și infrastructură, investiții, educație și turism, respectiv sectorul agroalimentar și bunurile de consum. Sunt vizate atât firmele care urmăresc să își vândă produsele sau serviciile în Regatul Unit, cât și investitorii britanici interesați de oportunitățile din nord-estul României. Pentru aceste domenii sunt propuse grupuri de lucru sectoriale, în care companiile membre vor putea identifica proiecte comune și soluții de colaborare.

„Nu ne propunem doar să aducem oameni de business împreună, ci să construim contexte în care întâlnirile generează parteneriate, expertiza susține decizii, iar oportunitățile se transformă în proiecte și investiții”, declară Raluca Maria Munteanu, președintele Biroului Regional Iași pentru Regiunea Nord-Est.

Iașul, punct de legătură între investitori și antreprenori

Deschiderea biroului plasează Iașul în centrul unei rețele regionale de cooperare economică, în care sunt invitate să participe companii, universități, organizații profesionale și investitori. Scopul va fi transformarea contactelor instituționale în contracte comerciale, investiții și proiecte concrete. Dan DIMA