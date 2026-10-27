Iașul crește la numărul de polițe PAD, însă mii de locuințe rămân vulnerabile

* în total, județul are 89.869 de polițe PAD, cu 10.809 mai multe decât în urmă cu un an * creșterea arată o evoluție pozitivă, dar mii de locuințe continuă să rămână vulnerabile

Aproape 68% dintre români spun că sunt interesați să-și protejeze locuințele și bunurile, dar numai aproximativ 25% dintre case și apartamente au o asigurare obligatorie PAD. Diferența dintre intenții și realitate rămâne uriașă, în condițiile în care cutremurele, inundațiile și alunecările de teren pot provoca pagube serioase familiilor care nu au o plasă financiară de siguranță.

Datele provin dintr-o cercetare sociologică realizată de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Studiul arată că interesul pentru protecție este ridicat, însă acesta nu se traduce automat în încheierea unei polițe.

Iașul, cu peste 89.000 de polițe PAD în vigoare

În județul Iași, numărul polițelor obligatorii a crescut față de anul precedent. În mediul rural sunt în vigoare 31.184 de polițe, față de 28.450 în urmă cu un an. În mediul urban, numărul a ajuns la 58.685, comparativ cu 50.610 în aceeași perioadă a anului trecut.

În total, județul are 89.869 de polițe PAD, cu 10.809 mai multe decât în urmă cu un an. Creșterea arată o evoluție pozitivă, dar mii de locuințe continuă să rămână vulnerabile.

La nivel național, 83% dintre români știu că asigurarea PAD este obligatorie. În schimb, doar 55% cunosc faptul că proprietarii care nu respectă această obligație pot fi amendați. Diferența evidențiază o problemă de informare: mulți cunosc regula, dar mai puțini știu și care sunt consecințele nerespectării ei.

PAD nu acoperă toate pagubele

Polița obligatorie PAD oferă protecție, în limitele prevăzute de lege, pentru daunele provocate de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren. Ea nu trebuie confundată cu o asigurare facultativă, care poate extinde protecția asupra clădirii și bunurilor din interior, inclusiv pentru riscuri precum incendiile, exploziile sau furtunile, în funcție de contract.

Potrivit cercetării, aproximativ 19% dintre locuințe beneficiază de o asigurare facultativă. „Interesul românilor pentru protejarea locuințelor este un semnal important”, a declarat Alexandru Ciuncan, președintele și directorul general al UNSAR, care subliniază necesitatea transformării preocupării pentru siguranță în măsuri concrete.

Cifrele arată paradoxul: românii spun că vor să-și protejeze casele, dar asigurarea rămâne departe de a fi o regulă generală. Pentru proprietari, o poliță nu poate împiedica producerea unui dezastru, însă poate face diferența în privința resurselor financiare disponibile pentru repararea locuinței. Daniel BACIU