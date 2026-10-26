Noi obligații pentru asociațiile de proprietari privind întreținerea adăposturilor antiaeriene

Adăposturile de protecție civilă din Iași ajung în centrul unui proiect care urmărește să clarifice cine le păstrează, le supraveghează și le menține în stare de funcționare. Primăria propune aprobarea unui model-cadru de acord de parteneriat care vizează adăposturile, instalațiile, echipamentele, dotările, documentele și cheile acestora.

Documentația a fost retransmisă spre analiză după ce Direcția Juridică returnase anterior proiectul, în septembrie 2026. Ulterior, dosarul a fost completat cu documente tehnice, fotografii ale lucrărilor de modernizare și ale deficiențelor constatate, precum și cu o listă a adăposturilor de protecție civilă.

Miza este una importantă: aceste spații trebuie să poată fi utilizate în situații de urgență, nu doar să figureze în evidențele autorităților. Legea protecției civile obligă deținătorii și utilizatorii adăposturilor publice să respecte măsurile necesare pentru menținerea lor în stare de funcționare.

Adăposturile trebuie să poată fi eliberate în caz de urgență

Potrivit Legii nr. 481/2004, adăposturile publice de protecție civilă pot avea și alte utilizări în timp de pace, cu respectarea normelor tehnice. În situații de urgență, acestea trebuie însă eliberate în maximum 24 de ore, iar centrele operaționale ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență trebuie informate în prealabil.

Totodată, menținerea adăposturilor publice într-o stare necorespunzătoare de utilizare constituie contravenție, sancționată cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei, conform prevederilor legale citate în documentație.

Proiectul invocă și modificările legislative din 2026, care permit autorităților locale să aprobe, la solicitarea asociațiilor de proprietari, finanțarea din bugetele locale a lucrărilor de reparații și întreținere pentru adăposturile private din condominii de tip bloc.

Cine va răspunde de întreținere?

Modelul de acord propus urmărește să stabilească un cadru de colaborare pentru păstrarea, întreținerea, supravegherea și funcționarea adăposturilor, inclusiv în ceea ce privește instalațiile, echipamentele, documentele și cheile.

Direcția Juridică a Primăriei Iași a formulat o opinie favorabilă, apreciind că proiectul respectă cadrul legal aplicabil, în raport cu documentele care i-au fost transmise spre analiză.

Documentația prezentată nu demonstrează însă că toate adăposturile sunt în stare optimă și nici că acordurile au fost deja semnate. Proiectul vizează aprobarea modelului-cadru, iar responsabilitățile concrete vor depinde de forma acordurilor încheiate și de prevederile aplicabile fiecărui adăpost. Carmen DEACONU