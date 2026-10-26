Iașul, împânzit cu 150 de eco-insule inteligente. Salubris va prelua sistemul de colectare

O rețea de 150 de eco-insule, răspândite în cartierele Iașului, intră într-o nouă etapă administrativă, iar cifrele din documentele Primăriei ridică miza proiectului la peste 11,2 milioane de lei în valoare de inventar. Municipalitatea vrea să modifice contractul de delegare a salubrizării pentru ca echipamentele să fie preluate și operate de Salubris SA. Întrebarea esențială este însă cât de eficient va funcționa, în practică, această infrastructură digitalizată și cât de repede vor beneficia ieșenii de ea.

Potrivit raportului de specialitate din 20 octombrie 2026, Primăria a recepționat 150 de eco-insule supraterane de tip 2, livrate în două etape, între 29 august și 10 decembrie 2025. Recepția și punerea în funcțiune au fost consemnate la 2 februarie 2026. Acum, autoritățile propun pasul următor: includerea bunurilor în mecanismul contractual prin care Salubris asigură serviciul public de salubrizare.

Fiecare eco-insulă apare în inventar cu 75.020 de lei

Anexa proiectului înregistrează fiecare eco-insulă la 75.020 de lei, TVA inclus. Pentru toate cele 150 de unități, valoarea cumulată ajunge la 11.253.000 de lei. Există însă o distincție financiară importantă: contractul de furnizare indică un preț unitar de 62.000 de lei fără TVA, echivalentul a 9,3 milioane de lei fără TVA pentru cele 150 de echipamente. Valoarea din inventar nu trebuie confundată cu prețul contractual sau cu valoarea totală a proiectului.

Inventarul conturează o rețea extinsă, cu amplasamente în zone precum Silvestru, Alexandru cel Bun, Tătărași, Tudor Vladimirescu, Galata, Frumoasa, Nicolina și Bucium. Unele adrese figurează cu două poziții distincte, fiecare având propriul număr de inventar.

Cinci fracții, carduri și senzori

Eco-insulele nu sunt simple platforme cu pubele. Fiecare ansamblu are cinci module pentru colectarea separată a biodeșeurilor, sticlei, deșeurilor reziduale, plasticului și metalului, respectiv hârtiei și cartonului. Primele trei module au capacități de câte 3 metri cubi, iar celelalte două, de câte 5 metri cubi.

Echipamentele sunt dotate cu cititoare de carduri RFID, comunicații GSM, senzori pentru monitorizarea gradului de umplere, acumulatori și panouri solare. Sistemul permite gestionarea accesului și înregistrarea utilizării. Cardurile au fost activate în platforma Wecollect și distribuite către asociații de proprietari, persoane fizice și juridice, conform documentelor.

Datele colectate ar putea sprijini inclusiv un sistem bazat pe principiul „plătești pentru cât arunci”, dar documentația nu demonstrează că un asemenea mecanism este deja aplicat în Iași.

Finanțare schimbată și o nouă etapă pentru Salubris

Proiectul a fost legat inițial de PNRR, însă documentele arată că sursa de finanțare a fost modificată ulterior către Fondul pentru Mediu, prin AFM. Furnizorul echipamentelor este AX Perpetuum Impex SRL, în baza contractului de furnizare nr. 63382 din 22 mai 2026.

Obiectivul real nu este doar existența celor 150 de eco-insule în inventar, ci funcționarea lor efectivă, întreținerea și integrarea în serviciul de salubrizare. Proiectul de predare către Salubris urmează să fie analizat de Consiliul Local. Până la aprobarea sa, transferul nu poate fi considerat finalizat, iar documentele disponibile nu stabilesc câte dintre echipamente sunt folosite în prezent la capacitate efectivă.

Daniel BACIU