* aproape 90 de posturi pentru șoferi sunt disponibile la patru angajatori din Iași și Miroslava * transporturile, industria și construcțiile concentrează sute de oferte de muncă în județ

Firmele de transport din Iași au nevoie de șoferi profesioniști, iar unele dintre ele caută câte 25–30 de angajați. Patru companii au anunțat, în octombrie 2026, nu mai puțin de 87 de posturi pentru conducători auto, cu salarii declarate între 4.325 și 5.957 de lei brut. La nivelul județului, cele mai recente date centralizate indică 1.444 de locuri de muncă vacante, dintre care 311 în transporturi, 321 în industrie și 230 în construcții.

Patru firme caută aproape 90 de șoferi

Transportul rutier de mărfuri se numără printre activitățile cu cele mai mari recrutări individuale din județul Iași. Avis Trans SRL a publicat o ofertă pentru 25 de conducători auto, cu salarii cuprinse între 4.325 și 5.000 de lei brut. Us Amg Proftrans SRL a anunțat alte 30 de posturi, în același interval salarial.

La Miroslava, Gmt-Eurotrans SRL caută 30 de șoferi pentru transportul rutier de mărfuri, cu un salariu declarat de la 4.368 de lei brut. Alte două posturi sunt oferite de Demo-Idil Construct, cu un salariu declarat de la 5.957 de lei brut. Astfel, numai aceste patru oferte însumează 87 de locuri de muncă.

Recrutările nu se limitează la transportul greu. Power Dynamic Technology SRL din Tomești a anunțat un post de șofer de autoturisme și camionete, cu un salariu între 4.325 și 5.983 de lei brut, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are oferte pentru șoferi, cu remunerații între 4.422 și 5.655 de lei brut.

Transporturile și industria concentrează peste 600 de posturi

Potrivit centralizării din perioada 12–16 octombrie, angajatorii ieșeni au raportat 1.444 de posturi vacante. Industria ocupă primul loc între domeniile evidențiate, cu 321 de locuri, urmată îndeaproape de transporturi, cu 311. Împreună, cele două sectoare cumulează 632 de posturi, reprezentând aproape 44% din oferta totală.

Construcțiile adaugă alte 230 de locuri, ceea ce ridică la 862 numărul posturilor din aceste trei sectoare economice. Practic, aproape șase din zece locuri de muncă raportate sunt concentrate în industrie, transporturi și construcții.

Cererea este orientată în special către persoane cu studii medii sau profesionale. Din cele 1.444 de posturi, peste 1.300 sunt destinate acestei categorii, în timp ce aproximativ 120 se adresează absolvenților de studii superioare.

Betoniști, muncitori în producție și electricieni

În construcții, Adn Prefabricate SRL recrutează opt betoniști, cu salarii între 2.900 și 3.100 de lei net. Finilux Decor SRL caută zece muncitori necalificați pentru asamblarea și montarea pieselor, cu salarii de la 4.325 de lei brut.

În același timp, companiile energetice au nevoie de personal specializat. Delgaz Grid recrutează un electrician de întreținere și reparații și un inginer de rețele electrice, iar E.ON Energie România are trei posturi în domeniul informaticii: doi ingineri de sistem și un proiectant de sisteme informatice.

Cât câștigă un angajat și unde sunt ofertele

Salariile anunțate de firme diferă atât în funcție de ocupație, cât și de angajator. Pentru conducătorii auto din transportul de mărfuri, ofertele analizate pornesc de la 4.325 de lei brut, dar depășesc 5.900 de lei brut în anumite cazuri. Sumele reprezintă salariile declarate în anunțuri și nu includ eventuale diurne sau alte beneficii, care trebuie verificate separat.

În alte domenii, Webhelp România recrutează cinci funcționari pentru informații clienți, cu salarii între 3.700 și 5.000 de lei net. La Pașcani, Balkan Pharmaceuticals caută doi analiști calitate, cu venituri anunțate între 4.200 și 4.700 de lei net.

Dan DIMA