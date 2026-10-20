* decorurile și costumele spectacolului „Ferma animalelor”, realizate de Bianca Veșteman, sunt expuse în Capitală până pe 25 octombrie * publicul poate vizita gratuit expoziția

Teatrul Luceafărul din Iași participă la Bienala de Scenografie București, eveniment care reunește, până pe 25 octombrie, creații scenografice din producții recente ale teatrelor din România. Instituția ieșeană este reprezentată prin decorurile și costumele spectacolului „Ferma animalelor. O fabulă după George Orwell”, montat în 2025, în anul aniversării a 75 de ani de existență a teatrului. Participarea aduce în atenția publicului o componentă esențială a spectacolului teatral: scenografia, arta prin care decorurile, costumele și obiectele de scenă construiesc universul vizual al unei reprezentații.

Universul lui George Orwell, recreat prin decoruri și costume

Elementele prezentate la București provin din spectacolul „Ferma animalelor. O fabulă după George Orwell”, în regia lui Victor Olăhuț, cu scenografia semnată de Bianca Veșteman.

Montarea a fost realizată în cadrul programului aniversar „Teatrul Luceafărul Iași – 75 de ani de existență”, desfășurat în 2025.

Concepția vizuală a spectacolului îmbină decorurile realiste cu personaje animaliere reprezentate prin costume antropomorfizate. Animalele capătă astfel trăsături umane, iar lumea imaginată de Orwell este transpusă scenic printr-o combinație de elemente recognoscibile și expresie teatrală.

Selecția este prezentată în secțiunea „Puppetry & Youth Theatre”, curatoriată de Roxana Răduț și Remus Gabor, dedicată creațiilor scenografice din teatrul de animație și teatrul pentru publicul tânăr.

Prezența spectacolului ieșean în această secțiune oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi îndeaproape elementele vizuale care contribuie la construirea personajelor și a atmosferei scenice.

Zece zile dedicate artei scenografice

Bienala de Scenografie București se desfășoară anul acesta sub tema „W.O.R.K. – Women. Oppression. Resistance. Knowledge”, aducând în discuție femeile, opresiunea, rezistența și cunoașterea, prin intermediul creației artistice.

Manifestarea este organizată de Centrul Român OISTAT și Festivalul Național de Teatru și continuă tradiția Trienalei de Scenografie București.

Programul cuprinde expoziții cu decoruri și costume din spectacole recente, vernisaje, conferințe, întâlniri cu artiști, ateliere, lansări de carte și evenimente de seară. Sunt incluse și activități tematice adresate întregii familii.

Dincolo de spectacolele prezentate pe scenă, bienala pune în valoare munca scenografilor și contribuția acestora la identitatea vizuală a producțiilor teatrale. Publicul poate observa costumele și decorurile separat de reprezentația propriu-zisă, într-un context expozițional care evidențiază detaliile construcției lor.

Elementele scenografice din „Ferma animalelor” sunt expuse la Hub deGalben, în Piața Amzei nr. 13 din București.

Maura ANGHEL