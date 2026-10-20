UMB are mari probleme pe A8. Întârzieri de 278 de zile și proiectare blocată!

Autostrada Unirii A8, vitală pentru Iași și întreaga Moldovă, se împotmolește și pe sectorul montan. După blocajele de pe traseul din județul Iași, apar probleme grave și pe lotul Ditrău – Grințieș, unde asocierea din care fac parte firmele UMB a primit un certificat constatator negativ din partea Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Documentul a fost retras ulterior din SEAP, dar constatările privind întârzierile și problemele de proiectare rămân.

Vorbim despre unul dintre cele mai dificile loturi ale Autostrăzii A8, cu 37,9 kilometri de drum montan, 19 tuneluri și 63 de poduri, pasaje și viaducte. Un proiect strategic pentru Moldova, care riscă să fie afectat de întârzieri încă din etapa de proiectare!

Potrivit documentului constatator, la 22 septembrie 2026, proiectarea nu era finalizată, deși termenul contractual expirase la 31 august. Proiectul Tehnic de Execuție nu era finalizat, verificat, predat și aprobat, iar documentațiile necesare autorizării lucrărilor erau incomplete.

Și mai grav: întârzierile au ajuns la 278 de zile pentru unul dintre punctele de referință ale contractului. Alte jaloane înregistrau decalaje de 158 și 186 de zile, potrivit documentului CNIR.

CNIR emite certificatul negativ, apoi îl retrage din SEAP!

Din asocierea vizată fac parte SA&PE Construct, Spedition UMB, Tehnostrade și compania bosniacă Euro-Asfalt. CNIR a invocat depășirea termenelor contractuale, ritmul nesatisfăcător al proiectării și lipsa unui plan concret de recuperare a întârzierilor.

Supervizorul ar fi notificat constructorul în repetate rânduri, solicitând un program de execuție actualizat și măsuri concrete pentru recuperarea decalajelor. Programul revizuit pentru august 2026 a fost respins, întrucât nu ar fi prezentat soluții corespunzătoare pentru respectarea termenelor.

Apoi a venit răsturnarea de situație: certificatul negativ a fost retras din SEAP!

Alexandru Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR, a explicat pentru Economedia că documentul fusese publicat înainte de expirarea termenului de 30 de zile în care constructorul îl putea contesta.

Atenție, însă: retragerea documentului din SEAP nu înseamnă că problemele semnalate au dispărut. Constatările privind întârzierile la proiectare și implementarea sistemului BIM rămân valabile, potrivit informațiilor publicate de Economedia.

BIM, încă o problemă pe Autostrada Unirii!

CNIR reclamă și faptul că asocierea nu ar fi demonstrat utilizarea operațională, continuă și verificabilă a sistemului BIM, destinat modelării digitale a construcțiilor. Planul final BIM aprobat nu era disponibil, iar un model BIM de proiectare nu fusese identificat.

Cu alte cuvinte, pe lângă termenele depășite, există și probleme legate de instrumentele digitale prevăzute în contract pentru proiectarea lucrărilor.

Totuși, documentul are caracter intermediar și poate fi contestat. CNIR nu consemnează, pentru perioada analizată, penalități aplicate, prejudicii efective sau sume reținute din garanția de bună execuție.

Cine răspunde pentru blocajul de pe A8?

Rămâne, totuși, de neînțeles cum ajunge un proiect de asemenea importanță să acumuleze întârzieri atât de mari înainte ca proiectarea să fie încheiată.

Este posibil ca UMB să fie deja depășit de numărul uriaș de contracte pe care și le-a asumat, dar există alte cauze care împiedică avansarea proiectului. Cum de neînțeles rămâne și acțiunea CNIR, care, după ce publică un certificat negativ înainte de expirarea termenului de contestare, îl retrage imediat.

Deocamdată, documentele indică întârzieri și obligații de proiectare neîndeplinite, dar nu demonstrează că UMB ar urmări sabotarea proiectului și nici că retragerea certificatului ar avea o motivație politică.

Cert este că Moldova nu mai are nevoie de promisiuni, scandaluri administrative și termene împinse de la o etapă la alta. Are nevoie de autostrada care să o lege de Transilvania și de restul țării.

Daniel BACIU