* firmele, universitățile și instituțiile publice vor avea acces la consultanță, infrastructuri europene de cercetare și instrumente pentru dezvoltarea aplicațiilor AI * centrul DIZ AI Helpdesk va fi lansat pe 20 octombrie, în cadrul AI4IMPACT Week 2026

Iașul face un nou pas spre utilizarea inteligenței artificiale în economie, educație și administrație. Marți, 20 octombrie 2026, va fi lansat DIZ AI Helpdesk, un centru de sprijin destinat companiilor, instituțiilor și organizațiilor care vor să introducă tehnologiile AI în activitatea lor. Lansarea are loc în cadrul AI4IMPACT Week 2026, eveniment internațional organizat de Digital Innovation Zone, care reunește timp de patru zile specialiști în tehnologie, cercetători, antreprenori și reprezentanți ai universităților.

Ce servicii va oferi noul centru AI din Iași

DIZ AI Helpdesk va funcționa ca punct de sprijin pentru organizațiile interesate să adopte inteligența artificială, dar care nu dispun de expertiza tehnică necesară. Serviciile anunțate includ consultanță, identificarea soluțiilor potrivite, testarea aplicațiilor și orientarea către infrastructuri europene de cercetare.

Un avantaj important îl reprezintă accesul la rețele precum AI Factories și EuroHPC, prin care companiile și cercetătorii pot identifica resurse avansate de calcul și oportunități pentru dezvoltarea proiectelor tehnologice. Centrul va oferi și îndrumare privind respectarea legislației europene în domeniu, inclusiv a prevederilor AI Act.

Pentru firmele mici și mijlocii, serviciile pot însemna un prim pas către automatizarea unor procese, analiza datelor sau introducerea asistenților digitali, fără investiții inițiale în infrastructuri complexe.

Firmele vor putea testa soluții înainte să investească

Una dintre componentele importante ale noului serviciu este principiul „test before invest”. Acesta permite organizațiilor să evalueze o tehnologie înainte de a aloca bani pentru implementarea ei.

De exemplu, o companie poate verifica dacă un sistem AI îi poate reduce timpul necesar procesării documentelor, iar o instituție publică poate analiza posibilitatea automatizării unor servicii administrative.

DIZ AI Helpdesk pune la dispoziție și un instrument de autoevaluare, prin care organizațiile își pot identifica nivelul de pregătire pentru adoptarea inteligenței artificiale și tipurile de sprijin de care au nevoie.

Patru zile dedicate tehnologiilor care schimbă economia

Lansarea centrului va avea loc la ora 10:00, în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. La eveniment participă reprezentanți ai universităților ieșene, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și ai industriei IT.

În 21 octombrie, la Casa Universitarilor, va fi lansat și un grup de lucru pentru adoptarea responsabilă a inteligenței artificiale. Acesta va reuni reprezentanți ai companiilor, administrației, educației și sănătății, pentru identificarea proiectelor care pot beneficia de expertiză și finanțare.

Programul AI4IMPACT Week continuă până pe 23 octombrie cu prezentări tehnologice, întâlniri între cercetători și antreprenori, vizite la laboratoare universitare și discuții despre finanțările europene.

Un capitol separat este dedicat medicinei. Conferința AI4MED, programată între 21 și 23 octombrie, va aborda utilizarea inteligenței artificiale în analiza datelor medicale, sprijinirea diagnosticului și medicina de precizie.

Noul centru se adresează în special întreprinderilor mici și mijlocii, startup-urilor tehnologice și instituțiilor publice din Regiunea Nord-Est. Obiectivul este facilitarea accesului la specialiști, infrastructuri și oportunități de finanțare care altfel ar putea fi dificil de identificat.

Dan DIMA