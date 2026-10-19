Ieșean cu 1,36 mg/l, fără permis, a comis accident! Altul, prins pe tractor neînmatriculat, cu 1,24 mg/l!

Scene incredibile pe drumurile din județul Iași! Șoferi băuți, permise suspendate și vehicule care circulau ilegal au intrat în atenția polițiștilor. În Țibana, un bărbat a lovit cu mașina gardul unei gospodării, după care polițiștii au descoperit că avea permisul suspendat și o alcoolemie indicată de aparatul etilotest de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. În comuna Ungheni, un alt bărbat a fost prins la volanul unui utilaj agricol neînmatriculat, fără permis și cu 1,24 mg/l alcool în aerul expirat!

Un incident petrecut pe 17 octombrie, în comuna Țibana, s-a transformat într-un dosar penal cu două acuzații grave. Polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava au fost alertați prin 112 după ce un autoturism a acroșat gardul unui imobil.

La volan se afla un bărbat de 31 de ani, care ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu împrejmuirea gospodăriei.

Verificările au scos la iveală că acesta avea permisul suspendat. Mai mult, testarea cu aparatul alcooltest a indicat 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tractor neînmatriculat, fără permis și cu alcool! Triplu scandal rutier la Ungheni

Un alt caz grav a fost înregistrat pe 16 octombrie, în comuna Ungheni. Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași au oprit un utilaj agricol condus de un bărbat de 47 de ani.

Surprizele au apărut imediat: omul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar utilajul nu figura ca înmatriculat. Testarea alcoolscopică a indicat 1,24 mg/l alcool în aerul expirat.

Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului, conducerea fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Cu permisul suspendat și fără RCA, prins pe DE 583, la Lețcani

Tot pe 16 octombrie, polițiștii Serviciului Rutier Iași au oprit un autoturism pe DE 583, în localitatea Lețcani. La volan se afla un bărbat de 55 de ani.

În urma verificărilor, agenții au constatat că permisul acestuia era suspendat. În plus, mașina nu avea o poliță RCA valabilă, iar înmatricularea era suspendată din 14 august 2026, ca urmare a netranscrierii la termen.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

0,60 mg/l alcool, pe drumul Târgu Frumos – Costești

Nici pe traseul Târgu Frumos–Costești situația nu a fost mai liniștită. Pe 19 octombrie, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la un șofer suspectat că se află sub influența băuturilor alcoolice.

La volan a fost identificat un tânăr de 29 de ani. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt.

Cele patru cazuri readuc în prim-plan riscurile provocate de conducerea sub influența alcoolului și de nerespectarea regulilor rutiere. În funcție de rezultatele cercetărilor și de probele administrate, persoanele vizate pot răspunde penal pentru faptele constatate. Andrei TURCU