Se caută directori de școli, la Iași. Examen cu ochii pe camere și note date de computer

Concursul pentru șefia școlilor de stat intră într-o nouă etapă decisivă, marți, 20 octombrie, după ce 102 profesori din județul Iași au fost eliminați încă de la prima probă. Notele au coborât până la 2,00 și 2,50, în timp ce doar șase candidați au reușit să obțină punctajul maxim. Cei 219 profesori rămași în cursă se pregătesc acum pentru un nou test contra cronometru, cu 20 de întrebări, 60 de minute și o notă minimă de promovare de 7. Între timp, procedura concursului impune evaluare informatică, supraveghere audio-video și reguli stricte pentru fiecare lucrare!

Prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a scos la iveală rezultate extrem de diferite în județul Iași. Din cei 321 de profesori prezenți, 102 nu au reușit să obțină nota minimă 6 și au fost eliminați din competiție.

Cele mai frecvente rezultate au fost notele 6,00 și 6,50, însă în partea de jos a clasamentului s-au înregistrat și punctaje foarte mici. Doisprezece candidați nu au reușit să atingă nici măcar nota 4,00, iar doi au primit 2,00, respectiv 2,50.

Nici nota maximă nu a fost la îndemâna tuturor. Numai 23 de profesori au obținut cel puțin 9,00, dintre care șase au luat nota 10.

Rata de promovare în județul Iași a fost de 68,2%, ușor sub media națională de 69%. În urma acestei prime selecții, 219 candidați au obținut dreptul de a continua concursul.

Urmează testul de foc: 20 de întrebări într-o singură oră!

Marți, 20 octombrie, candidații calificați sunt așteptați la proba scrisă de evaluare a cunoștințelor. Testul cuprinde 20 de întrebări, fiecare cu un singur răspuns corect, iar timpul de lucru este limitat la 60 de minute.

Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar nota minimă pentru promovare este 7. Rezultatul acestei probe va conta și la calcularea mediei finale, astfel că presiunea crește pentru cei care aspiră la conducerea unităților de învățământ.

Camere audio-video și evaluare informatică!

Procedura operațională revizuită pentru sesiunea august–decembrie 2026 stabilește reguli stricte pentru organizarea și desfășurarea probelor scrise. Lucrările sunt înregistrate pe foi personalizate, cu un cod de identificare, apoi scanate și încărcate într-o platformă informatică dedicată evaluării automate.

După procesare, sistemul generează o fișă martor cu răspunsurile corecte, variantele selectate de candidat și punctajul obținut. Dacă platforma nu poate evalua complet și în siguranță o lucrare, este prevăzută intervenția unor evaluatori desemnați, care efectuează corectarea umană.

Supravegherea audio-video trebuie asigurată în toate spațiile în care se desfășoară activități de susținere și evaluare a probelor. În fiecare sală sunt desemnați trei profesori asistenți, iar unul dintre aceștia gestionează operațiunile tehnice privind scanarea și încărcarea lucrărilor.

Doar 24 de ore pentru contestații!

Candidații nemulțumiți de rezultate au la dispoziție un termen de numai 24 de ore de la comunicarea acestora pentru a depune contestații. Regula se aplică atât probei de evaluare a competențelor personale, cât și celei de evaluare a cunoștințelor.

Pentru cei 219 profesori care au trecut de primul obstacol, următoarea probă poate schimba radical perspectivele în concurs. Cu un prag de promovare mai ridicat și cu rezultatul inclus în media finală, lupta pentru funcțiile de director și director adjunct continuă sub presiunea timpului și a regulilor stricte de examinare. Carmen DEACONU