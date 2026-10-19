* peste 120 de lucrări științifice înscrise, specialiști de la universități internaționale și companii din industria energetică se reunesc la Iași, în perioada 22–24 octombrie, la conferința IEEE EPEi 2026

Lead: Inteligența artificială, energia regenerabilă, robotica medicală și viitorul rețelelor electrice sunt principalele teme ale conferinței internaționale IEEE EPEi 2026, organizată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Evenimentul aduce împreună cercetători, ingineri și reprezentanți ai industriei, într-un moment în care tehnologiile energetice traversează transformări majore.

Cercetări din 30 de țări, prezentate la Iași

Iașul găzduiește, între 22 și 24 octombrie 2026, cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Internaționale IEEE EPEi – International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering. Evenimentul este organizat de Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, în colaborare cu Societatea Absolvenților Facultății de Electrotehnică din Iași.

Pentru ediția din acest an fuseseră înscrise peste 120 de lucrări științifice provenite din 30 de țări. Conferința se desfășoară sub egida IEEE, una dintre cele mai importante organizații profesionale internaționale din domeniul ingineriei și tehnologiei. Printre invitații anunțați se numără Seeram Ramakrishna, profesor la Universitatea Tsinghua, Ioana Pisica, de la Brunel University London, Philipp Nenninger, din Germania, și Tony Lujia Chen, de la Universitatea din Manchester.

Inteligența artificială și energia verde, în centrul dezbaterilor

Programul științific include 13 direcții de cercetare, de la sisteme electroenergetice și electronică de putere până la automatizări, robotică și aplicații ale inteligenței artificiale.

O atenție specială este acordată eficienței energetice, surselor regenerabile și tehnologiilor care pot moderniza infrastructura electrică. Față de ediția precedentă, inteligența artificială și eficiența energetică au devenit secțiuni distincte.

Conferința abordează și relația dintre inginerie și medicină. Un atelier este dedicat tehnologiilor de recuperare medicală, inclusiv exoscheletelor, interfețelor creier–calculator și stimulării electrice funcționale, utilizate în cercetările privind recuperarea funcțiilor motorii.

Marile companii energetice vin la Iași

IEEE EPEi 2026 nu se limitează la prezentarea cercetărilor universitare. Conferința include o expoziție dedicată industriei electrice și energetice, la care sunt anunțate companii precum Transelectrica, Delgaz Grid, WPD, Arcadis, Schaeffler și Quartz Matrix.

Reprezentanții acestora vor putea prezenta activitățile și oportunitățile de colaborare, oferind cercetătorilor și studenților ocazia de a intra în contact direct cu mediul industrial.

Expoziția poate fi vizitată și de publicul interesat joi, 22 octombrie, între orele 10:00 și 17:00, la sediul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Studenții își prezintă propriile invenții și cercetări

În paralel se desfășoară ELStudIS 2026, simpozionul științific internațional destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Participanții își vor prezenta lucrările în domeniul ingineriei electrice, energeticii și aplicațiilor informatice.

Participarea la simpozion este gratuită, iar pentru studenții din afara Iașului organizatorii asigură cazarea și masa pe durata evenimentului.

Dan DIMA