* reprezentanți ai mediului de afaceri din România și SUA se întâlnesc la Iași * ei vor discuta despre investiții, tehnologie, energie, exporturi și parteneriate industriale

Iașul găzduiește, în această săptămână, un forum economic româno-american care poate deschide noi oportunități pentru companiile din regiunea Nord-Est. Evenimentul aduce la aceeași masă antreprenori, investitori și reprezentanți instituționali din cele două țări. Miza este trecerea de la prezentarea oportunităților economice la întâlniri directe între firme și identificarea unor proiecte comune.

Palatul Culturii devine locul întâlnirii dintre afacerile românești și cele americane

În perioada 22–23 octombrie 2026, Iașul găzduiește US–Romania Regional Economic Forum, organizat sub tema „Bridge to Tomorrow: Technology, Investment & Regional Resilience”. Manifestarea urmărește consolidarea relațiilor comerciale dintre România și Statele Unite, cu accent pe potențialul economic al Moldovei.

Agenda reunește conferințe și dezbateri despre investițiile americane, securitatea energetică, infrastructura critică și dezvoltarea industriei. Participanții vor analiza posibilitățile de cooperare dintre firmele românești și cele americane, dar și condițiile în care întreprinderile locale pot pătrunde pe piața din SUA. Un loc important în program îl ocupă tehnologiile avansate. Inteligența artificială, securitatea cibernetică, robotica, producția industrială și transformarea digitală sunt domenii în care organizatorii urmăresc identificarea unor parteneriate comerciale și tehnologice.

Agenda include și industria de apărare, în special tehnologiile cu dublă utilizare, civilă și militară, precum dronele, electronica și echipamentele industriale avansate.

Companiile din Iași caută acces la capital și la piața americană

Dincolo de conferințe, forumul propune întâlniri directe între întreprinzători. Pe 23 octombrie, la Palas Iași, în Sala Mozart, sunt programate discuții între companii românești și parteneri americani, precum și sesiuni despre dezvoltarea afacerilor în Statele Unite. Firmele interesate de export vor putea discuta despre identificarea distribuitorilor, accesul la piața americană, atragerea investitorilor și posibilitățile de cooperare cu întreprinderi din SUA. Pentru mediul economic ieșean, interesul este legat în special de sectorul IT, industrie, cercetare și servicii tehnologice. Programul include și cooperarea academică, oferind universităților și organizațiilor de cercetare posibilitatea de a identifica parteneri pentru proiecte comune.

Evenimentul este organizat de Asociația Invest in Iași, în colaborare cu Primăria, Consiliul Județean, Camera de Comerț și Industrie, Romanian-American Chamber of Commerce, Arhipelago și Enterprise Europe Network. Printre partenerii anunțați se numără Amazon, FabLab, ICONIC Cluster, ATI Motors și KONSENT.

Forumul are loc în contextul declarării anului 2026 drept „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, inițiativă care urmărește dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Dan DIMA