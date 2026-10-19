* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași marchează 166 de ani de învățământ universitar modern în România prin ceremonii, conferințe internaționale, întâlniri științifice și evenimente dedicate studenților

Iașul devine, în această săptămână, un important punct de întâlnire al comunității academice. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima universitate modernă a României, sărbătorește 166 de ani de la înființarea sa, în 1860. Aniversarea din acest an depășește cadrul unei ceremonii festive, printr-un program care reunește dezbateri academice, conferințe științifice, lansări de carte și activități pentru studenți și elevi. Ceremonia oficială va avea loc pe 23 octombrie, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, spațiul emblematic al universității. Manifestările aniversare se desfășoară însă pe parcursul mai multor zile, în facultăți, laboratoare, amfiteatre și instituții culturale partenere.

Cercetarea și viitorul universităților, în prim-plan

Una dintre direcțiile importante ale ediției 2026 este legătura dintre cercetarea academică și transformările societății. În perioada 22–23 octombrie se desfășoară Conferința studențească de cercetare psihologică și educațională, ajunsă la ediția a XI-a. Tinerii cercetători vor prezenta lucrări și proiecte, într-un cadru dedicat dialogului științific și dezvoltării competențelor academice.

Pe 22 octombrie, între orele 14.00 și 16.00, Casa Universitarilor găzduiește atelierul „Cercetare cu ecou”, dedicat modului în care rezultatele științifice pot fi comunicate publicului larg.

Aceste manifestări aduc în discuție o provocare esențială a învățământului superior: universitățile nu mai pot funcționa exclusiv ca instituții de transmitere a cunoștințelor, ci trebuie să contribuie activ la producerea și valorificarea lor.

Economia globală și tehnologia schimbă educația

Un eveniment important este conferința internațională GEBA 2026, organizată pe 22–23 octombrie, sub tema evoluției educației economice și a afacerilor într-o lume globalizată.

Ajunsă la ediția a XVIII-a, conferința abordează cooperarea universitară internațională, educația financiară și influența noilor tehnologii asupra economiei. Deschiderea este programată joi, 22 octombrie, la ora 10.00, în Aula Magna.

Tema este relevantă într-un moment în care digitalizarea, inteligența artificială și schimbările de pe piața muncii obligă universitățile să își regândească programele de studiu și pregătirea absolvenților.

Conferințe internaționale și întâlniri cu studenții

Programul include și Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, desfășurat între 23 și 25 octombrie, cu sesiuni științifice, o aplicație de teren în județul Iași și un tur ghidat al orașului.

Între 19 și 21 octombrie, Muzeul de Geologie își deschide colecțiile de mineralogie și paleontologie. În paralel, Facultatea de Istorie organizează lansări de lucrări științifice, inclusiv volume dedicate istoriei Moldovei și Țării Românești, publicate internațional.

Studenții se află, la rândul lor, în centrul aniversării. Pe 27 octombrie, de la ora 18.00, Aula Magna va găzdui Gala Studenților UAIC, în cadrul căreia vor fi recompensați tinerii cu cele mai bune rezultate din anul universitar 2025–2026.

La 166 de ani de la înființare, UAIC își prezintă astfel atât patrimoniul academic, cât și direcțiile de dezvoltare. Dincolo de festivități, miza rămâne capacitatea universității de a pregăti generațiile viitoare, de a produce cercetare competitivă și de a păstra Iașul pe harta marilor centre universitare.

Dan DIMA