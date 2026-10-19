Un proiect de 19 milioane de euro pentru memoria comunismului

* universitarul ieșean Daniel Șandru și-a anunțat demisia de la conducerea IICCMER, invocând trecerea PNL în opoziție * mandatul său se încheie oficial pe 21 octombrie 2026

Profesorul universitar Daniel Șandru, unul dintre reprezentanții PNL Iași care au ocupat funcții importante la nivel guvernamental, și-a anunțat demisia de la conducerea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Decizia este motivată de noua configurație politică, determinată, potrivit acestuia, de trecerea Partidului Național Liberal în opoziție. Demisia pune capăt unui mandat de peste patru ani și jumătate. Eliberarea din funcție, la cerere, va produce efecte începând de miercuri, 21 octombrie 2026.

„Nu cred în privilegiul funcțiilor exercitate indiferent de împrejurări”

Daniel Șandru explică plecarea prin necesitatea de a păstra o concordanță între convingerile politice și exercitarea unei funcții publice. Universitarul ieșean subliniază că instituțiile trebuie să își păstreze autonomia profesională, indiferent de schimbările de guvernare.

„Nu cred în privilegiul funcțiilor exercitate indiferent de împrejurări și nici în oportunismul adaptării convingerilor la conjuncturile puterii. Cred, în schimb, în responsabilitate, în asumare și în obligația morală de a rămâne consecvent propriilor valori”, afirmă Daniel Șandru.

El își reafirmă apartenența la PNL și mulțumește organizației liberale din Iași pentru susținerea acordată. Precizează că actuala situație politică impune, în opinia sa, consecvență față de principiile asumate.

Peste patru ani la conducerea Institutului. Ce proiecte lasă în urmă

Numit în funcție la 10 martie 2022, prin decizia premierului Nicolae Ciucă, Daniel Șandru a coordonat proiecte de investigare a crimelor comunismului, cercetare istorică și educație democratică.

Printre realizările evidențiate în bilanțul său se numără contribuția IICCMER la introducerea disciplinei obligatorii „Istoria comunismului din România” în învățământul liceal, începând cu anul școlar 2025–2026.

Profesorul amintește și elaborarea Strategiei Naționale pentru Conștientizarea Consecințelor Represiunii Comuniste, realizată împreună cu secretarul de stat Dragoș Hotea și alți specialiști. Documentul se află, potrivit declarației sale, în etapa de proiect de hotărâre de Guvern.

În aceeași perioadă, Institutul a continuat investigațiile privind abuzurile regimului comunist, inclusiv tragediile din căminele-spital destinate minorilor considerați „irecuperabili”, și a sesizat organele judiciare în legătură cu cazuri documentate.

Un proiect de 19 milioane de euro pentru memoria comunismului

Unul dintre proiectele majore invocate de Daniel Șandru este restaurarea fostei închisori de la Râmnicu Sărat și dezvoltarea Memorialului „Închisoarea Tăcerii”, împreună cu un centru educațional.

Potrivit lui Daniel Șandru, proiectul are în perspectivă, din noiembrie 2026, o linie de finanțare neconcurențială de 19 milioane de euro, fonduri nerambursabile asigurate prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Șandru evidențiază și cercetările realizate împreună cu INSCOP Research asupra nostalgiei față de comunism, precum și extinderea parteneriatelor academice și internaționale ale IICCMER.

„Instituțiile sunt mai importante decât oamenii care le conduc”

În mesajul de încheiere a mandatului, Daniel Șandru le mulțumește angajaților IICCMER, partenerilor instituționali și directorului executiv Dan Odi Țălnaru, căruia îi atribuie un rol important în realizarea proiectelor.

Universitarul ieșean precizează că își va continua activitatea academică și civică, inclusiv preocupările pentru memoria victimelor totalitarismului și educația democratică.

„Plec din această funcție cu sentimentul datoriei împlinite, conștient că mai sunt multe lucruri de făcut și că instituțiile sunt, prin definiție, mai importante decât oamenii care le conduc vremelnic”.

Daniel Șandru precizează că demisia sa reprezintă un gest de consecvență față de valorile politice asumate și că va continua să susțină adevărul istoric, memoria victimelor totalitarismului și valorile libertății.

Dan DIMA