Mister total pe A8. Lucrările de pe tronsonul către Moțca, la secret!

O nouă etapă de lucrări este autorizată pe Secțiunea III a Autostrăzii Unirii, dar valoarea și detaliile intervențiilor sunt ținute departe de ochii publicului! Ministerul Transporturilor ar permite consultarea documentelor doar în baza unei solicitări scrise, la sediul instituției. Între timp, pe traseul Leghin – Târgu Neamț sunt prevăzute zeci de poduri și pasaje, viaducte, noduri rutiere și spații de servicii.

Autostrada A8, proiectul care ar trebui să scoată Moldova din izolarea rutieră, vine cu o situație greu de ignorat: în timp ce lucrările sunt împărțite în etape succesive, informațiile despre Etapa a III-a a Secțiunii Leghin – Târgu Neamț nu sunt prezentate public în același mod ca celelalte autorizări. Potrivit documentației citate, Ministerul Transporturilor a ales ca valoarea și lucrările autorizate să poată fi consultate numai în baza unei „solicitări scrise”, exclusiv la sediul instituției, „cu respectarea legislației privind dreptul de autor”.

Ce lucrări intră în această etapă și care este valoarea lor

Procedura ridică întrebări despre accesul publicului la informațiile privind un proiect strategic, finanțat cu sume uriașe. Ce lucrări intră în această etapă și care este valoarea lor? Sunt informații esențiale pentru urmărirea investiției, iar accesul la ele nu ar trebui să devină o cursă birocratică.

Contractul de proiectare și execuție pentru Secțiunea III a fost semnat la 31 octombrie 2023 cu asocierea SA & PE Construct SRL – Spedition UMB – Tehnostrade SRL. Valoarea totală este de 1,56 miliarde de lei, fără TVA, pentru sectorul cuprins între kilometrii 89+000 și 118+912, conform contractului.

Pe traseu sunt prevăzute 24 de poduri și pasaje, două viaducte, două spații de servicii de tip S1 și unul de tip S3, cu parcare securizată, un Centru de întreținere și coordonare și două noduri rutiere, la DN15B și DN15C. O infrastructură complexă, cu numeroase lucrări de artă, care va trebui urmărită pas cu pas.

Prima etapă a fost autorizată la 16 ianuarie 2025 și are o valoare de 981.103.591 de lei, fără TVA, cu o durată de execuție prevăzută de 24 de luni.

Lucrările vizează localitățile Vânători-Neamț, Agapia, Târgu Neamț, Grumăzești, Petricani, Urecheni, Timișești și Păstrăveni, din județul Neamț, precum și comuna Moțca, din județul Iași.

Lista include terasamente, structura rutieră, consolidări, lucrări pentru evacuarea apelor și protecția mediului, dar și numeroase poduri și pasaje. Printre acestea se numără structuri peste văi și cursuri de apă, traversări ale drumurilor locale și pasaje destinate permeabilității pentru fauna sălbatică.

Etapa a II-a are o valoare autorizată de 71.478.549 de lei, fără TVA, iar durata de execuție este de 16 luni. Sunt prevăzute lucrări la nodul rutier Vânători-Neamț, precum și un pod pe autostradă peste râul Moldova și o vale, alături de intervenții pentru scurgerea apelor și protecția mediului.

Astfel, primele două etape însumează lucrări autorizate de peste 1,05 miliarde de lei, fără TVA. Etapa a III-a adaugă însă un nou semn de întrebare: în lipsa publicării directe a valorii și a listei lucrărilor, imaginea completă a investiției rămâne dificil de urmărit de către public.

Când se construiește o autostradă de miliarde, transparența nu ar trebui să fie un secret de serviciu. Iar Ministerul Transporturilor trebuie să explice clar de ce documentele Etapei a III-a sunt accesibile în condițiile descrise și când vor putea fi consultate fără obstacole de către public.

Daniel BACIU