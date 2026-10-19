„Turandot” revine la Opera Iași, la 100 de ani de la premiera mondială

* una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Giacomo Puccini va fi prezentată marți, 20 octombrie, în Sala Mare a Operei Naționale Române din Iași * spectacolul este dirijat de Nicolae Dohotaru, în regia lui Rareș Zaharia

La un secol de la premiera mondială de la Scala din Milano, „Turandot”, ultima creație a compozitorului italian Giacomo Puccini, revine în fața publicului ieșean. Povestea prințesei care își condamnă pretendenții la moarte dacă nu reușesc să dezlege trei enigme va prinde viață pe scena Operei din Iași, într-o producție care reunește soliști, orchestră, coruri și balet.

Trei enigme, o prințesă nemiloasă și o iubire imposibilă

Marți, 20 octombrie 2026, de la ora 18:30, Opera Națională Română din Iași prezintă „Turandot”, una dintre cele mai spectaculoase creații ale repertoriului liric internațional. Montarea, semnată de regizorul Rareș Zaharia, va reuni soliștii, Corul, Corul de copii, Baletul și Orchestra instituției, sub conducerea muzicală a dirijorului Nicolae Dohotaru.

Inspirată dintr-un basm persan și transformată într-o poveste lirică plasată într-un Beijing imaginar, opera urmărește destinul prințesei Turandot, care refuză să se căsătorească și impune fiecărui pretendent o probă teribilă: rezolvarea a trei enigme. Cei care greșesc sunt executați.

Apariția prințului Calaf schimbă însă cursul poveștii. Îndrăgostit de prințesă, el acceptă provocarea, iar confruntarea dintre cei doi devine o luptă între orgoliu, teamă și iubire. În centrul dramei se află și Liù, tânăra al cărei sacrificiu oferă operei unele dintre cele mai emoționante momente muzicale.

Un secol de la premiera mondială. Opera pe care Puccini nu a terminat-o

Anul 2026 marchează 100 de ani de la premiera mondială a operei „Turandot”, desfășurată la 25 aprilie 1926, la celebrul Teatro alla Scala din Milano. Puccini a murit la 29 noiembrie 1924, înainte de a termina partitura. Ultimele pagini au fost completate de compozitorul Franco Alfano, pornind de la schițele muzicale lăsate de autor. Premiera a rămas în istoria muzicii printr-un gest neobișnuit. Dirijorul Arturo Toscanini a oprit reprezentația în punctul în care se încheia muzica scrisă de Puccini, fără să prezinte publicului finalul realizat de Alfano. Gestul a devenit unul dintre cele mai cunoscute episoade din istoria operei. Dincolo de această istorie, „Turandot” a rămas celebră și datorită ariei „Nessun dorma”, interpretată de Calaf în actul al treilea. Melodia a depășit de mult granițele sălilor de operă, fiind popularizată la nivel mondial inclusiv prin interpretările tenorului Luciano Pavarotti.

O premieră istorică pentru scena lirică ieșeană

Pentru Opera Națională Română din Iași, „Turandot” are o semnificație aparte. Spectacolul regizat de Rareș Zaharia a avut premiera pe 29 iunie 2024, reprezentând prima montare scenică a acestei creații în istoria instituției. Producția a adus pe scenă o lucrare de mari dimensiuni, care presupune participarea simultană a mai multor compartimente artistice. Partitura solicită o orchestră amplă, intervenții corale impresionante și interpreți capabili să susțină roluri de mare dificultate vocală.

În special rolul titular, destinat unei soprane dramatice, este considerat unul dintre cele mai solicitante din repertoriul puccinian. La rândul său, Calaf presupune forță vocală și rezistență, în timp ce personajul Liù aduce în prim-plan expresivitatea și delicatețea caracteristice muzicii lui Puccini.

Rolul prințesei Turandot va fi interpretat de Diana Bucur, iar în rolul prințului Calaf va evolua tenorul invitat Marius Vlad Budoiu. Personajul Liù va fi interpretat de Manuela Barna-Ipate, iar Timur de Ivan Dikusar.

Distribuția este completată de Cezar Octavian Ionescu (Ping), Petru Pavel (Pang), Ovidiu Manolache (Pong), Adrian Ionescu (Împăratul Altoum) și Dumitru Melnic (Mandarinul).

Conducerea muzicală îi aparține dirijorului Nicolae Dohotaru, regia și luminile sunt semnate de Rareș Zaharia, iar scenografia de Alessandra Boffelli Serbolisca. La spectacol participă Corul, Corul de copii, Baletul și Orchestra Operei Naționale Române Iași.

Maura ANGHEL



