Iașul, blocat în propria aglomerație. Din Bucium până în Copou, două ore pe drum!

* „Iașul nu mai are sens! Faceți ceva!”, este apelul disperat al celui care descrie experiența unei dimineți petrecute aproape două ore în trafic * nemulțumirea sa scoate în evidență o problemă resimțită de mulți ieșeni: cât timp mai trebuie să pierzi pe drum ca să ajungi la serviciu, la școală sau la o simplă întâlnire?

Să traversezi Iașul a devenit o probă de răbdare, iar deplasarea de dimineață se transformă într-un coșmar pentru șoferi! Un ieșean reclamă timpi uriași de deplasare în oraș și acuză lipsa unor soluții eficiente pentru traficul care sufocă principalele artere. Din CUG până la Negruzzi, drumul ar fi durat o oră și 45 de minute, deși plecarea a fost la 6:40, cu destinația Copou.

Din Bucium, două ore până în Copou!

Potrivit relatărilor din online, deplasările între cartiere și zona centrală au ajuns să consume o parte uriașă din zi. Din Bucium până în Copou, drumul poate ajunge la două ore, din CUG până în Copou la o oră și 45 de minute, iar din Păcurari spre Copou, aproape o oră. „Din orice zonă a orașului vrei să pornești și oriunde vrei să ajungi, cel puțin o oră!”, reclamă un ieșean, exasperat de blocajele care transformă distanțe relativ scurte în deplasări interminabile.

În mesajul său, acesta critică și contrastul dintre problemele cotidiene ale traficului și premiile obținute de oraș pentru mobilitate urbană. Pentru locuitorii care pierd zilnic zeci de minute sau chiar ore pe drum, distincțiile nu au valoare dacă nu se traduc în deplasări mai rapide și mai sigure.

Un nou șantier, încă o presiune asupra traficului!

Nemulțumirea este amplificată de perspectiva lucrărilor anunțate în zona Palatului Culturii. Ieșeanul se teme că deschiderea șantierului va pune o presiune suplimentară pe circulația din oraș, deja dificilă la orele de vârf. „În curând, când se va deschide șantierul din jurul Palatului, orașul se poate închide fără regrete”, avertizează acesta.

Mesajul se încheie cu o concluzie amară: „Decât să uiți unde vrei să ajungi cu adevărat, mai bine stai acasă!”

Dincolo de tonul revoltat al postării, rămâne întrebarea esențială pentru administrația locală: ce soluții concrete pot reduce timpul petrecut în trafic și pot face deplasările prin Iași mai previzibile? Pentru mulți locuitori, mobilitatea urbană nu se măsoară în premii și promisiuni, ci în minutele pierdute sau câștigate în fiecare zi.

Carmen DEACONU