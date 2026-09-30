Contract semnat! Începe marea reconfigurare din jurul Palatului Culturii

* mașinile vor coborî spre Podu Roș pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Podu Roș către Anastasie Panu va urca pe strada Sf. Lazăr * tramvaiele care coboară spre Podu Roș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sf. Lazăr * liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură * calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins

Iașul se pregătește pentru un nou șantier major, după perioadele dificile provocate de lucrările din Copou și din zona Pasarela Socola. De această dată, lucrările ajung chiar în centrul orașului, în jurul Palatului Culturii, iar intervenția va modifica atât circulația mașinilor, cât și traseele tramvaielor și configurația spațiilor pietonale.

Primarul Mihai Chirica a semnat contractul de execuție pentru proiectul de reconfigurare a infrastructurii rutiere și de transport din zona Palatului Culturii. Valoarea contractului depășește 114 milioane de lei cu TVA, respectiv 94,22 milioane de lei fără TVA, iar constructorul are la dispoziție 18 luni pentru realizarea lucrărilor.

Contractul a fost atribuit asocierii conduse de Conest SA, din care fac parte Viarom Construct SRL, Mari-Vila Com SRL și alte șapte companii. Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în cadrul Priorității 4 – „O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă”.

Proiectul integrat are o valoare totală de 144.073.783,25 lei, aproximativ 28,8 milioane de euro, și presupune o transformare importantă a circulației în zona străzilor Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr.

Senz unic pentru mașini. Se schimbă și traseele tramvaielor

Practic, municipalitatea pregătește un inel major de circulație. Pentru traficul auto va fi instituit un sistem de sens unic: mașinile vor coborî spre Podu Roș pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Podu Roș către Anastasie Panu va urca pe strada Sf. Lazăr.

Modificările sunt importante și pentru transportul public. Tramvaiele care coboară spre Podu Roș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sf. Lazăr. Liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură.

Una dintre cele mai spectaculoase schimbări este pregătită în imediata apropiere a Palatului Culturii. Calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins.

Investiția include două componente majore. Pentru reabilitarea liniilor de tramvai Podu Roș – Anastasie Panu sunt prevăzuți 89.584.042,12 lei, în timp ce extinderea căii de rulare a tramvaiului pe aceeași relație presupune alte 54.489.741,13 lei.

Proiectul promite o nouă configurație pentru una dintre cele mai importante zone ale orașului. În realitate, pentru ieșeni urmează însă și o perioadă în care șantierul va trebui integrat într-un trafic deja complicat.

Presiune suplimentară pe principalele artere de acces

Iașul vine după lucrările care au afectat circulația în Copou, unde intervențiile asupra infrastructurii au generat restricții și ambuteiaje, dar și după șantierul din zona Pasarela Socola, care a pus presiune suplimentară pe principalele artere de acces și traversare ale orașului. Acum, un nou front de lucrări se deschide într-o zonă strategică, unde se întâlnesc traficul auto, transportul public, fluxurile pietonale și accesul către centrul orașului.

Practic, Iașul pregătește o intervenție de amploare într-una dintre cele mai aglomerate și importante zone ale orașului. În următoarele 18 luni, șantierul va aduce inevitabil modificări ale circulației, dar obiectivul proiectului este o nouă configurație a traficului rutier și a transportului public în zona Palatului Culturii.

Pentru șoferi, tramvaie și pietoni, urmează practic o nouă perioadă de adaptare la șantier, într-un Iași care trece simultan prin mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii. După Copou și Pasarela Socola, acum vine rândul zonei Palatului Culturii să intre în reconfigurare.

Daniel BACIU