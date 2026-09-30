* ei sunt invitați la cea de-a VI-a ediție a spectacolului „Seniorii Anului” * dincolo de reprezentație, cifrele arată o provocare care va deveni tot mai importantă: socializarea, îngrijirea la domiciliu și serviciile destinate unei populații care înaintează în vârstă

Lead: Muzică, dans și 750 de seniori în aceeași sală, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Joi, 1 octombrie 2026, de la ora 19.00, Sala Unirii – Cinema Victoria găzduiește cea de-a VI-a ediție a evenimentului „Seniorii Anului”, organizat de Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială. Dincolo de spectacol, evenimentul aduce din nou în discuție o problemă care va cântări tot mai mult în anii următori: cum păstrăm vârstnicii activi în comunitate și cine îi va îngriji atunci când nu se vor mai putea descurca singuri.

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație. Scopul declarat al manifestării este creșterea gradului de socializare a persoanelor vârstnice și încurajarea participării acestora la viața culturală și socială a orașului.

Pe scenă vor urca Karla Ursu, Roxana Cojocaru, Andrei Yvan, Maria Tovbă, Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților” Iași, Corul Soprano Music Academy și Quasar Dance. Evenimentul va fi prezentat de Laura Cristiana Hulubei.

Manifestarea are loc de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, marcată în fiecare an la 1 octombrie.

România îmbătrânește într-un ritm accelerat

Iașul rămâne unul dintre marile centre universitare ale țării, cu zeci de mii de studenți și cu o importantă populație tânără concentrată în municipiu și în zona metropolitană. Acest lucru nu îl izolează însă de fenomenul care schimbă structura demografică a întregii țări.

Cele mai recente date europene arată amploarea procesului. La 1 ianuarie 2025, 99 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene aveau cel puțin 65 de ani, reprezentând 22% din populația UE. Iar România este printre statele în care schimbarea s-a produs cel mai rapid. Între 2005 și 2025, vârsta mediană a populației României a crescut cu 8,6 ani, cea mai mare creștere înregistrată în Uniunea Europeană în acest interval.

Discuția despre seniori nu mai este una marginală și nici una care poate fi redusă la evenimentele organizate de 1 octombrie. În următorii ani va conta tot mai mult dacă orașele și județele au suficiente servicii de îngrijire, centre de zi, soluții pentru persoanele singure și servicii care să le permită vârstnicilor să rămână cât mai mult timp în propriile locuințe.

În Iași, nevoia de îngrijire apare deja în documentele sociale

Documentele oficiale ale județului arată că problema există deja. Analiza care stă la baza Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2021–2027 identifică, în cazul persoanelor de peste 65 de ani cu venituri insuficiente, probleme medicale sau risc de marginalizare, o creștere continuă a cazurilor medico-sociale.

Același document arată că serviciile de îngrijire la domiciliu trebuie dezvoltate pentru persoanele vulnerabile care nu se pot deplasa și semnalează că accesul în unitățile medico-sociale este îngreunat de numărul insuficient de locuri în raport cu solicitările. Printre serviciile considerate necesare și încă insuficient acoperite sunt enumerate centrele de zi, căminele pentru vârstnici, îngrijirea la domiciliu și centrele de mici dimensiuni care să deservească populația cât mai aproape de comunitatea în care trăiește.

Problema figurează și în direcțiile oficiale de dezvoltare a serviciilor sociale din județ: strategia prevede extinderea serviciilor de prevenție, îngrijire și asistență și accesul beneficiarilor la acestea cât mai aproape de domiciliu, la costuri rezonabile.

Maura ANGHEL