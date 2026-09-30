Zi decisivă pentru deblocarea traficului din zona Podu Iloaiei

Astăzi poate fi o zi-cheie pentru două dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii A8 pentru județul Iași: Târgu Frumos - Lețcani și Iași (DN24) - Ungheni (Prut). În joc sunt contractele de proiectare și execuție, dar și respectarea calendarului impus pentru finanțarea europeană.

Pe tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, astăzi este termenul pentru finalizarea reevaluării ofertelor și pentru emiterea punctului de vedere final al CNIR privind semnarea contractului de proiectare și execuție. Tronsonul este esențial pentru Iași, inclusiv pentru deblocarea traficului din zona Podu Iloaiei.

În paralel, pentru tronsonul Iași (DN24) - Ungheni (Prut), este așteptată pronunțarea Curții de Apel București în cele două contestații formulate în procedura de atribuire către Itinera SPA. Derularea contractului este în prezent suspendată în urma demersurilor din instanță.

Zece luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție

Pentru fiecare dintre cele două proiecte sunt prevăzute 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, iar termenul-limită indicat pentru finanțarea prin mecanismul SAFE este 31 decembrie 2030.

Potrivit calendarului prezentat, ar mai rămâne aproximativ cinci luni pentru etapele birocratice: soluționarea contestațiilor, OIL pentru proiectare, obținerea avizelor și autorizațiilor de construire și OIL pentru execuție.

Experiența altor tronsoane ale A8 alimentează temerile privind respectarea termenelor. Moțca - Leghin, de exemplu, a pierdut finanțarea PNRR, iar întârzierile procedurale sunt invocate ca unul dintre motivele pentru care proiectele de infrastructură riscă să nu se încadreze în ferestrele de finanțare.

Pentru Iași, cele două tronsoane au o importanță majoră: unul vizează direct zona Târgu Frumos - Lețcani și problema traficului de la Podu Iloaiei, iar celălalt asigură legătura rutieră dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova, la Ungheni.

Fiecare zi de întârziere reduce marja disponibilă pentru proiectare, autorizare și execuție. Iar în cazul A8, calendarul finanțării este la fel de important ca lucrările propriu-zise. Daniel BACIU