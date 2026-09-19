* lovitură decisivă pentru turcii de la Kalyon, care pierd definitiv bătălia în instanță * CNIR trebuie să continue procedura în conformitate cu măsurile stabilite de Consiliu Național de Soluționare a Contestațiilor

O nouă răsturnare de situație în licitația pentru unul dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii A8. Asocierea condusă de compania turcă Kalyon a pierdut definitiv, pe 16 septembrie 2026, plângerea formulată împotriva unei decizii a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Decizia închide, cel puțin pe acest front, tentativa Kalyon de a schimba clasamentul pentru tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, una dintre piesele esențiale ale Autostrăzii Unirii.

În aprilie, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) desemnase câștigătoare asocierea condusă de Danlin XXL, cu punctajul maxim de 100 de puncte. Kalyon - Özkar a atacat rezultatul și a încercat să forțeze modificarea clasamentului, susținând că oferta sa fusese punctată incorect.

Compania turcă cerea, printre altele, creșterea punctajului pentru metodologia lucrărilor, de la șase la 13 puncte, invocând inclusiv faptul că Strabag obținuse punctaj maxim la acest criteriu. Kalyon a cerut și eliminarea asocierilor Danlin și Biskon sau, în subsidiar, reevaluarea ofertelor acestora.

În contestație au fost invocate presupuse probleme privind experiența similară, documentația, resursele și calendarul de execuție, dar și posibile motive de excludere legate de anchete penale și abateri profesionale. Acestea au fost însă susținerile Kalyon, nu constatări definitive ale instanței.

Strabag nu devine automat câștigătoarea licitației

Procesul a avut printre părțile intimate CNIR, Strabag, asocierea Danlin XXL–Groma Hold–Intertranscom Impex–Evropeiski Patishta și Makyol. Instanța a respins excepțiile invocate de Strabag, dar, în același timp, a respins plângerea Kalyon ca nefondată.

Aici apare însă detaliul esențial: Strabag nu devine automat câștigătoarea licitației. Respingerea excepțiilor companiei nu înseamnă respingerea ofertei sale, iar decizia instanței nu schimbă prin ea însăși clasamentul stabilit în procedură.

În urma hotărârii din 16 septembrie, decizia CNSC din 27 iulie rămâne în vigoare. CNIR trebuie, prin urmare, să continue procedura în conformitate cu măsurile stabilite de Consiliu. Dacă CNSC a dispus reevaluări, acestea trebuie parcurse înainte ca procedura să poată fi considerată închisă.

Povestea licitației A8 Târgu Frumos–Lețcani nu poate fi declarată încă încheiată

Așadar, Kalyon pierde definitiv această bătălie, dar povestea licitației A8 Târgu Frumos–Lețcani nu poate fi declarată încă încheiată doar pe baza soluției pronunțate pe 16 septembrie. Soluția pe scurt nu detaliază măsurile dispuse de CNSC, astfel că nu poate fi anunțat, în acest moment, un câștigător final și nici începutul imediat al lucrărilor.

Pentru Iași și Moldova, fiecare zi contează: tronsonul Târgu Frumos–Lețcani reprezintă una dintre verigile esențiale pentru legarea Iașului de restul Autostrăzii Unirii și, mai departe, de Ungheni și Republica Moldova. Următoarea mutare este acum la CNIR.

Daniel BACIU