Autostrada Târgu Frumos – Lețcani a devenit veriga slabă din SAFE!

* tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, cu 28,6 kilometri, care include sectorul Podu Iloaiei, este, în acest moment, tronsonul care aleargă cel mai tare după timp * după contestațiile depuse în procedură, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a solicitat reevaluarea ofertelor * din păcate, procedurile se prelungesc atât de mult încât bucata aceasta de autostradă poate ajungă să pună sub presiune întregul calendar SAFE

Autostrada A8 intră într-o cursă contra cronometru pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani. Cei 28,6 kilometri care ar trebui să lege zona Iașului de Târgu Frumos sunt, în acest moment, cea mai întârziată verigă a programului SAFE.

Contractul pentru proiectare și execuție nici măcar nu este semnat, iar timpul rămas pentru respectarea termenului final începe să devină extrem de strâns.

Tronsonul este gestionat de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), însă constructorul nu poate fi încă stabilit definitiv. După contestațiile depuse în procedură, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a solicitat reevaluarea ofertelor.

Scenariul optimist: etapa să fie încheiată până la sfârșitul lunii

Dar chiar și în această variantă optimistă, licitația nu este automat închisă. După reevaluare pot apărea noi contestații și, ulterior, eventuale acțiuni în instanță, inclusiv la Curtea de Apel București.

Aici apare adevărata problemă: calendarul SAFE nu așteaptă. Contractul va trebui să treacă prin 10 luni de proiectare, urmate de 36 de luni de execuție. În total, sunt 46 de luni de lucru, iar termenul final impus prin programul SAFE este 31 decembrie 2030.

Calculul este brutal. Pentru ca întregul calendar să mai poată fi respectat, după luarea în calcul a celor 46 de luni de proiectare și execuție, fereastra rămasă pentru finalizarea licitației, semnarea contractului și demararea efectivă a proiectării este extrem de redusă.

Peste toate acestea se află etapele birocratice dintre proiectare și execuție, inclusiv obținerea Autorizației de Construire și ordinele de începere a lucrărilor.

Una dintre cele mai așteptate investiții rutiere pentru județul Iași

Tronsonul Târgu – Frumos - Lețcani are 28,6 kilometri și include sectorul Podu Iloaiei, una dintre cele mai așteptate investiții rutiere pentru județul Iași. Finalizarea sa ar putea schimba radical circulația în una dintre cele mai aglomerate zone ale Moldovei și ar reprezenta o piesă esențială în dezvoltarea Autostrăzii Unirii.

Tocmai de aceea, întârzierea actuală ridică semne serioase de întrebare.

Fiecare lună pierdută în proceduri înseamnă mai puțin timp pentru proiectare, autorizare și construcție. Iar dacă după reevaluarea ofertelor vor urma noi contestații și litigii, presiunea asupra calendarului va crește și mai mult.

Deocamdată, nu poate fi stabilit un program ferm pentru derularea contractului. Totul depinde de finalizarea reevaluării, de eventualele noi căi de atac și, în cele din urmă, de momentul în care CNIR va putea semna contractul și da undă verde proiectării.

Târgu Frumos - Lețcani este, în acest moment, tronsonul A8 care aleargă cel mai tare după timp. Iar în cazul în care procedurile se prelungesc, există riscul ca tocmai unul dintre cele mai importante tronsoane pentru Iași să ajungă să pună sub presiune întregul calendar SAFE.

A8 nu mai are luxul întârzierilor. Iar pe cei 28,6 kilometri dintre Târgu Frumos și Lețcani, ceasul deja ticăie.

Daniel BACIU