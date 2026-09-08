12 luni pentru Centura Podu Iloaiei! Dacă nu vin banii, licitația de 96,6 milioane de lei dispare

Câștigătorul este așteptat, constructorii sunt deja în linie, dar Centura Podu Iloaiei are o problemă uriașă: banii! Autoritățile au la dispoziție 12 luni pentru a asigura finanțarea investiției. Dacă nu reușesc, întreaga procedură poate fi anulată.

Șase asocieri de constructori și proiectanți se luptă pentru proiectarea și execuția Variantei de Ocolire Podu Iloaiei, un proiect estimat la 96,61 milioane de lei fără TVA. O investiție relativ mică în comparație cu marile proiecte de autostrăzi, dar cu o miză enormă pentru traficul din vestul județului Iași.

Și tocmai aici apare surpriza din documentația licitației: contractul nu este garantat, chiar dacă va exista un câștigător.

Procedura a fost lansată cu clauză suspensivă, ceea ce înseamnă că semnarea contractului depinde de obținerea finanțării prin Programul Transport 2021–2027. Dacă, în termen de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii, nu este încheiat contractul de finanțare și nu este identificată o altă sursă de bani, licitația va fi anulată.

Cu alte cuvinte, constructorul poate fi desemnat, dar proiectul poate rămâne fără contract dacă finanțarea nu este securizată.

Nume grele din domeniul construcțiilor se bat pe șantierul de la Podu Iloaiei

În cursă au intrat nume grele: Frasinul, Cornell's Tehnic Construct, Danlin XXL, Eky-Sam, Viarom Construct și Daroconstruct, în diferite asocieri.

Iar configurația ofertelor scoate la iveală un detaliu extrem de interesant.

Strabag apare ca subcontractor în oferta condusă de Daroconstruct și NV Construct, în timp ce Züblin România, companie din grupul Strabag, apare ca subcontractor într-o altă ofertă, cea condusă de Viarom Construct.

Este o situație spectaculoasă: companii din același grup sunt implicate ca subcontractanți în două dintre ofertele depuse pentru aceeași investiție.

Totul trebuie însă judecat prin configurația juridică existentă la momentul depunerii ofertelor. Tranzacția prin care Strabag intenționează să preia Daroconstruct nu este încă finalizată, astfel că nu poate fi tratată ca o achiziție deja încheiată.

Pentru piața construcțiilor din Moldova, însă, apariția Strabag alături de Daroconstruct are o semnificație majoră. Este prima apariție comună într-o licitație rutieră după anunțarea tranzacției și poate fi citită ca un prim test al colaborării dintre constructorul ieșean și gigantul austriac.

Danlin XXL conduce o asociere cu Evropeiski Patishta și Intertranscom Impex și vine după o perioadă de expansiune spectaculoasă, în care compania a intrat în proiecte rutiere de amploare. Danlin este implicată în procedurile pentru A8 Târgu Neamț – Iași - Ungheni și Drumul Expres Bacău - Piatra Neamț, iar în paralel a semnat contractele pentru Centura Ușoară a Iașului.

În zonă circulă aproximativ 46.000 de autovehicule pe zi

Doar 4,38 kilometri de drum, dar o problemă care sufocă zilnic traficul.

Varianta de ocolire va trece prin sudul orașului și este proiectată să scoată traficul greu și de tranzit de pe DN28. În zonă circulă aproximativ 46.000 de autovehicule pe zi, iar blocajele au devenit una dintre cele mai cunoscute probleme rutiere ale județului.

Noua șosea va avea o bandă pe sens și o viteză de proiectare de 90 km/h. Vor fi construite două sensuri giratorii pentru legătura cu DN28, conexiuni cu DJ282D și DC89, un viaduct de aproximativ 90 de metri peste o vale și un pod de 38 de metri peste Bahlui.

Mai mult, centura este gândită în relație directă cu viitoarea Autostradă A8, ceea ce îi crește considerabil importanța strategică.

Calendarul, ambițios: patru luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție.

Dar înainte de excavatoare, asfalt și poduri există o condiție care poate decide totul. Banii. Finanțarea este prevăzută din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat. Fără contractul de finanțare sau o sursă alternativă, câștigătorul licitației poate rămâne doar câștigătorul unei proceduri pe hârtie.

Toate cele șase oferte sunt acum în evaluare tehnică și financiară, cu termen stabilit pentru 8 ianuarie 2027.

Iar de atunci începe adevărata cursă pentru Centura Podu Iloaiei: nu doar cine va câștiga licitația, ci dacă autoritățile vor reuși să găsească banii înainte ca cele 12 luni să expire.

Radu COSTEA