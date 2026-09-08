Nicolina, de la Atelierele CFR la teren pentru dezvoltări imobiliare

* Muzeul Municipal „Regina Maria” pregătește trei noi amenajări expoziționale, iar una dintre ele va recupera istoria industrială a Iașului de până în 1916 * contractul este estimat la 663.700 de lei fără TVA

Înainte ca marile platforme industriale comuniste să schimbe orașul, Iașul avea deja fabrici de bere, tutun, textile, frânghii și ateliere feroviare. Unele clădiri au supraviețuit, altele au fost demolate, iar în locul halelor au apărut blocuri, magazine sau terenuri pregătite pentru dezvoltări imobiliare.

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași vrea să amenajeze expozițiile „Iașul industrial până la 1916”, „Viața cotidiană și personalități ieșene” și „Regina Maria și Armata la Iași”. Valoarea maximă a contractului este de 663.700 de lei fără TVA, iar termenul de realizare va fi de 90 de zile de la semnarea contractului. Ofertele sunt așteptate până pe 11 septembrie.

Nu este vorba doar despre panouri și vitrine. Documentația cere ofertantului să pună la dispoziție cel puțin un artist plastic, un sculptor, un pictor și un grafician, iar experiența similară solicitată trebuie să ajungă cumulativ la valoarea de 663.700 de lei. Oferta financiară contează în proporție de maximum 80 de puncte, iar componenta tehnică poate primi 20 de puncte.

Țesătura avea peste 200 de muncitori înainte de Primul Război Mondial

Una dintre întreprinderile care ar putea deveni reper central al expoziției este fabrica Țesătura, înființată la Iași în 1910. În anii 1913-1915, fabrica funcționa cu aproximativ 401 războaie mecanice de țesut și peste 200 de muncitori, producția crescând puternic față de primii ani de activitate.

După mai bine de un secol, urma industrială s-a redus considerabil. Fosta Țesătura, devenită Iașitex, și-a închis secțiile de producție din Iași în 2019. Pe porțiuni din terenurile fostei platforme au fost făcute tranzacții pentru dezvoltări comerciale, inclusiv pentru magazine și alte funcțiuni de retail. În perioada de dinainte de 1989, în întreprindere lucrau peste 5.000 de oameni.

Nicolina, de la Atelierele CFR la teren pentru dezvoltări imobiliare

Un alt nume esențial este Nicolina. Atelierele CFR au fost înființate în 1892, inițial pentru repararea locomotivelor cu abur și a vagoanelor. Complexul industrial a fost finalizat la începutul secolului XX, iar ulterior uzina a devenit unul dintre marii angajatori ai Iașului, ajungând în perioada de vârf la peste 8.000 de salariați.

Fabrica și-a încetat activitatea în 2005, iar falimentul a fost deschis ulterior. Din vechiul ansamblu au rămas doar câteva corpuri, în timp ce zeci de hectare au intrat în circuitul imobiliar. Pentru o parte din teren a fost aprobat în trecut un proiect cu blocuri, iar planurile inițiale pentru întreaga platformă vorbeau chiar despre peste 40 de tronsoane și aproximativ 4.000 de locuințe.

Fabrica de bere din Păcurari a dispărut aproape complet

Poate cel mai clar exemplu de patrimoniu industrial pierdut este vechea Fabrică de Bere din Păcurari, a cărei istorie începe în 1845, când Johann Zweck a înființat Fabrica de Bere de Bavaria. Unitatea a funcționat, sub diferite forme și proprietăți, până în 2003. Câțiva ani mai târziu, construcțiile au fost demolate aproape integral.

În 2008, Ministerul Culturii a decis declasarea parțială a fostei fabrici de pe strada Păcurari nr. 95. Singurul element menținut în Lista Monumentelor Istorice a fost beciul fostei fabrici de bere. Astfel, dintr-o industrie care funcționase mai bine de un secol și jumătate a rămas protejată juridic doar o mică parte a vechiului ansamblu.

Fabrica de Țigarete a scăpat de demolare

Există însă și patrimoniu industrial care a supraviețuit. Manufactura de Tutun din Iași a fost înființată în 1864, iar clădirea fabricii de pe Șoseaua Națională datează din 1894. În aprilie 2026, Ministerul Culturii a clasat separat mai multe componente ale ansamblului în categoria monumentelor istorice de grupa B: Fabrica de Țigarete, depozitul de fabricate și expediție și uzina electrică, alături de depozitul de tutunuri brute deja protejat.

Noua expoziție a Muzeului Municipal poate arăta astfel nu doar cum producea Iașul înainte de 1916, ci și cât din acel oraș economic mai poate fi văzut astăzi. În mai puțin de un secol, unele fabrici au devenit ruine, altele au fost demolate, iar terenurile industriale au trecut spre comerț și locuințe. Suma de 663.700 de lei pusă acum în joc sunt destinate tocmai transformării acestei istorii fragmentate într-o expoziție coerentă.

Dan DIMA