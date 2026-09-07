Ghiozdane pentru 170 de elevi de la Școala „Mârzescu”

* prima zi de școală i-a adus din nou în bănci pe elevii ieșeni, cu povești din vacanță, planuri pentru anul care începe și emoțiile unui nou început * pentru copiii din clasa a IV-a de la Școala „B. P. Hasdeu”, momentul a avut o semnificație aparte: este ultimul lor an în ciclul primar

La câteva ore după deschiderea noului an școlar, sălile de clasă s-au umplut din nou de vocile copiilor. La Școala „B. P. Hasdeu”, elevii clasei a IV-a și-au început ultimul an împreună vorbind despre vacanță, despre prieteni și despre ceea ce își doresc de la lunile care urmează.

Prima întâlnire după vacanță nu a început cu teme sau recapitulări. Copiii au fost invitați să vorbească despre ceea ce le-a rămas în minte din lunile de vară.

Agnes a povestit despre Roma și despre experiența unui concurs de canto. „A fost o experiență foarte plăcută. Eu am fost la Roma, în Italia, la un concurs de canto, unde am luat premiul cel mare”, le-a spus colegilor.

Paul a venit cu o poveste din Franța. „Vacanța a fost foarte frumoasă, pentru că am mers în Franța, la mare, unde am văzut foarte multe lucruri. Am fost pe toate plajele din acel loc și am mers și în alte orașe din apropiere”, a povestit el, amintind apoi Avignon, Monaco și Monte Carlo.

Pentru alți copii, cele mai puternice amintiri au venit de la mare. Un elev a povestit că a atins o meduză, Andrei și-a amintit că a prins un arici de mare, iar un alt copil a vorbit despre întâlnirea cu un căluț de mare. Au fost și povești din Bulgaria, despre plajă, pietre și locuri descoperite în timpul vacanței.

De la vacanță la întrebarea „ce urmează?”

Odată încheiate poveștile verii, discuția s-a mutat spre anul școlar care tocmai a început. Pentru elevii de clasa a IV-a, întrebarea despre ceea ce își doresc de la școală a venit, inevitabil, și cu gândul la etapa următoare.

Adela a spus că și-ar dori să petreacă mai mult timp cu prietenii. Alți copii au vorbit despre note bune și despre școala în care și-ar dori să ajungă mai târziu. Unul dintre elevi a spus că vrea să intre la Colegiul Național, iar Alexandra și-a rezumat dorințele pentru acest an în două lucruri foarte concrete: să se joace cu prietenii și să ajungă la școala pe care și-o dorește.

Dincolo de obiectivele școlare, prof. înv. Carmen Buburuzanu le-a propus copiilor o temă pe care vrea să o urmărească pe parcursul ultimului lor an împreună: toleranța și acceptarea diferențelor.

„Îmi doresc copii fericiți, care să se simtă bine, care să învețe de plăcere și să vină în fiecare zi cu zâmbetul pe buze. Pentru că, nu-i așa?, de-a lungul acestor cinci ani am creat o adevărată familie. Suntem familia Buburuzelor. Ne place să ne distrăm, să învățăm și să ne tolerăm. Să învățăm lecția toleranței, pentru că de acum suntem mai mari, iar acesta este obiectivul anului”, a spus prof. înv. Carmen Buburuzanu.

Discuția a continuat în clasă, iar copiii au încercat să explice de ce oamenii trebuie să se accepte unii pe alții. Unul dintre răspunsuri a venit imediat: „Pentru că suntem diferiți”.

„Nu credeți că, dacă am fi toți la fel, lumea ar fi searbădă și plictisitoare? Fără diferențele dintre noi, lumea ar fi un loc plictisitor. Noi trebuie să învățăm să ne acceptăm, pentru că toți suntem diferiți și fiecare vine cu ceva bun. Trebuie să luăm ceea ce este bun din jurul nostru și să folosim și noi. Iar noi suntem o comunitate a învățării. Și atunci, diferențele ne ajută, nu ne încurcă”, le-a spus învățătoarea.

Pentru elevii clasei a IV-a, prima zi a ultimului an din ciclul primar a însemnat astfel o trecere rapidă de la amintirile vacanței la întrebările despre ceea ce va urma. Peste câteva luni, copiii vor încheia o etapă începută împreună și vor intra într-un alt ritm al școlii.

Ghiozdane pentru 170 de elevi de la Școala „Mârzescu”

Prima zi de școală a venit cu o surpriză și pentru aproximativ 170 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Mârzescu”. Ei au primit ghiozdane din partea firmei Oxygen, o campanie în care partener a fost și Asociația Edulink, alături de Petronela Ciopeică și Nicoleta Chiran, cunoscută pentru proiectele sale dedicate copiilor și tinerilor. A fost unul dintre momentele care au completat tabloul primei zile de școală din Iași, o zi în care, dincolo de festivități, flori și emoția revederii, copiii s-au întors la ritmul obișnuit al claselor și la întrebările unui nou an: ce vor învăța, ce vor schimba și unde îi va duce următoarea etapă.

Maura ANGHEL