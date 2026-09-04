Străzi importante, închise pentru Raliul Iașului. SuperSpeciala Râpa Galbenă dă peste cap traficul

Iașul se pregătește pentru trei zile de motoare turate, spectacol și restricții de circulație. În perioada 4–6 septembrie 2026, municipiul găzduiește cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului, una dintre competițiile cu tradiție ale Campionatului Național de Raliuri. Pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță, mai multe artere importante din oraș vor fi închise sau restricționate.

Primele efecte se simt deja în zona centrală. Aleea de acces din fața Palatului Culturii, pe zona liniilor de tramvai, precum și Piața Palatului Culturii sunt restricționate pentru montarea scenei, a zonei de recuperare și verificări tehnice și a parcului service. Restricțiile sunt valabile până la 6 septembrie, ora 23.00.

Un alt punct fierbinte este zona străzii I. C. Brătianu și bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. Tronsonul I. C. Brătianu dintre strada Agatha Bârsescu și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, precum și porțiunea din Ștefan cel Mare dintre I. C. Brătianu și strada 14 Decembrie 1989, vor fi închise pentru organizarea parcului închis securizat.

Marele șoc pentru traficul ieșean vine însă pe 4 septembrie, când orașul devine scena SuperSpecialei Râpa Galbenă. În intervalul 18.00–23.00, circulația va fi închisă sau restricționată pe o listă impresionantă de artere: strada Păcurari, de la intersecția cu Anastasie Fătu până la Pasajul Mihai Eminescu, strada Anastasie Fătu, strada Gheorghe Lascăr, strada Râpa Galbenă, strada Gării, între Râpa Galbenă și Arcu, Pasajul Mihai Eminescu și bulevardul Independenței, până la strada Nicolae Bălcescu.

Practic, o importantă axă de circulație a orașului va fi afectată chiar în intervalul de seară, când traficul este în mod obișnuit intens. Zona va începe să fie amenajată încă din 3 septembrie, iar eliberarea spațiului se va face până la 5 septembrie inclusiv.

Raliul Iașului este organizat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, de clubul XS Motorsport, iar ediția din acest an aduce din nou în centrul orașului spectacolul automobilistic care atrage anual atenția pasionaților de motorsport.

Pentru șoferii ieșeni, însă, competiția vine și cu o provocare serioasă: mai multe străzi importante dispar temporar din traseele obișnuite, iar deplasările prin zona centrală trebuie planificate cu atenție.

Iașul se transformă, pentru câteva zile, într-un adevărat circuit urban. Carmen DEACONU