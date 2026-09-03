* Stagiunea aniversară începe pe 5 septembrie cu „Trubadurul” * Opera ieșeană intră în rețeaua Opera Europa și caută coproducții internaționale * pe 19 septembrie revine „Magia serii”, iar Festivalul SACRUM îl aduce la Iași pe Jordi Savall

Opera Națională Română Iași deschide sâmbătă, 5 septembrie, Stagiunea 70, cu „Il Trovatore” de Giuseppe Verdi. Primele luni ale anului aniversar aduc spectacole speciale, invitați internaționali, o nouă premieră și intrarea instituției în rețeaua Opera Europa, de unde conducerea ONRI speră să deschidă drumul spre coproducții cu alte teatre lirice.

Programul a fost prezentat în conferința de presă de ieri de către tenorul Andrei Fermeșanu, managerul confirmat al instituției.

„Il trovatore” este o producție intrată în repertoriul Operei ieșene în urmă cu aproximativ doi ani. Prima distribuție îi are pe Elena Moșuc și Florin Guzgă, iar spectacolul va beneficia și de o a doua distribuție.

Opera vrea să iasă mai mult din Iași

Înaintea deschiderii stagiunii, orchestra Operei din Iași va fi prezentă la Suceava, unde o acompaniază pe Angela Gheorghiu în concertul „Simfonii de Toamnă”. Andrei Fermeșanu spune că prezența instituției în afara Iașului nu este una întâmplătoare, ci face parte din proiectul său de management.

„Opera din Iași își manifestă acest rol de pol cultural zonal, astfel încât este prezentă în orașele și în județele care nu beneficiază de un teatru liric, așa cum sunt Botoșani, Suceava, Neamț și Vaslui. În proiectul de management mi-am asumat creșterea vizibilității Operei din Iași în regiune, pentru că este un potențial foarte mare”, a declarat Fermeșanu.

Managerul estimează că în regiune există aproximativ 3,7 milioane de potențiali beneficiari ai spectacolului liric.

„De multe ori este nevoie să venim noi în întâmpinarea lor, să ducem direct în orașele lor spectacole de calitate. Și astfel se educă acest gust pentru cultură, pentru a consuma spectacol. Nu cred că se naște cineva neapărat cu dorința de a consuma spectacol. Se educă acest gust prin spectacole de calitate, prin audiții care îți rămân impregnate în memorie și în inimă”, a spus managerul ONRI.

Fermeșanu insistă și asupra atragerii publicului tânăr: „Sperăm ca, pentru tânăra generație, să aprindem focul dorinței încă de la vârste fragede, pentru că este absurd să dorim apoi să avem un public constant dacă noi nu am sădit această sămânță încă de la vârste fragede”.

Opera Europa poate aduce coproducții la Iași

Una dintre noutățile importante ale stagiunii este aderarea ONRI la Opera Europa, organizație care reunește aproximativ 250 de teatre și instituții lirice.

Pentru conducerea Operei ieșene, afilierea nu este doar o chestiune de imagine. Fermeșanu vorbește despre acces la conferințe, schimburi de bune practici, soluții scenografice noi și, mai ales, posibilitatea realizării unor coproducții.

„Opera Europa este un for internațional operatic care reunește 250 de teatre. Asta înseamnă că vom participa la conferințe tematice, la sesiuni de instruire, vom împărtăși bune practici în tot ceea ce ține de inovația scenografică. Pentru că, știți, un spectacol de operă este foarte scump”, a explicat managerul.

Fermeșanu spune că teatrele europene caută tot mai des soluții pentru reducerea costurilor, inclusiv prin tehnologie și prin realizarea producțiilor în comun.

„Toată Europa se confruntă cu o contracție financiară, astfel încât trebuie găsite soluții. Decorul clasic, cu elemente multe și ample, extrem de costisitoare, poate fi înlocuit uneori cu soluții digitale, cu forme de proiecție vizuală. Și există maniera aceasta, omniprezentă în Europa, a coproducțiilor: mai multe teatre, patru-cinci, își dau mâna pentru realizarea unui spectacol de operă, care apoi poate fi rulat, potrivit unui calendar prestabilit, între aceste instituții”, a declarat Andrei Fermeșanu.

Ca exemple, managerul a vorbit despre posibile proiecte în care Iașul ar putea lucra alături de București, Praga sau Teatro di San Carlo din Napoli.

Prima întâlnire la care Opera ieșeană va participa după aderare este programată în noiembrie, în Cehia. „Va fi un moment de debut pentru noi, astfel încât să vedem cum se pune problema în aceste consilii. Opera din Iași are 70 de ani, dar instituțiile cu care vom intra în contact au poate două veacuri. Au trecut prin tot felul de etape financiare, de deveniri stilistice și de performanță. Cred că este foarte bine, înainte de a porni pe drumuri noi, să împărtășim experiența celor care au succes și sunt validați internațional”, a spus Fermeșanu.

Pentru managerul ONRI, principalul câștig rămâne coproducția: „Faptul că pun bani patru instituții pentru o producție de operă este un lucru extraordinar și, totodată, o garanție a calității. Ceea ce poți vedea în Europa va putea fi rulat și pe scena Operei din Iași și, cumva, reducem decalajul care există între spectacolele de aici și cele care se fac în Vest”.

„Magia serii în sunet și lumină”, Jordi Savall

Pe 19 septembrie este programată ediția a XV-a a „Magiei serii în sunet și lumină”. Evenimentul revine în parcul din fața Operei și a Teatrului Național după o absență de aproximativ patru-cinci ani. Toamna aduce și prima ediție a Festivalului SACRUM, proiect multidisciplinar care va reuni evenimente muzicale și de arte vizuale.

Opera Națională Română Iași este partener al festivalului, iar deschiderea și închiderea vor avea loc pe scena instituției. Pe 4 octombrie, la Iași va concerta Jordi Savall, alături de ansamblul Hespèrion XXI.

„Pentru prima oară, marele Jordi Savall, celebrul cercetător și interpret de muzică medievală, alături de Hespèrion XXI, va fi aici, alături de noi, pe scena Operei din Iași”, a anunțat Andrei Fermeșanu.

Festivalul se va încheia pe 28 octombrie, printr-un concert cu program tematic, avându-i ca invitați pe tenorul Ștefan Pop și soprana Claudia Pavone, care vor rămâne la Iași și pentru unul dintre spectacolele aniversare cu „Tosca”, programate la începutul lunii noiembrie. Cea de-a doua distribuție va fi alcătuită din artiștii Operei ieșene. La finalul lunii este programată prima premieră a Stagiunii 70, „La Cenerentola” de Gioachino Rossini.

Fermeșanu cere mai mulți bani privați pentru Operă

Intrarea în circuitul european ridică și problema bugetelor. Fermeșanu spune că ONRI nu poate concura financiar cu marile teatre occidentale, dar că diferența nu exclude Iașul din proiectele comune.

„Este ridicol să credem că vreodată Opera din Iași va avea aceeași potență financiară cu Royal Opera House, unde, ca să fii trecut sponsor pe afișele oficiale ale stagiunii, trebuie să donezi minimum un milion de euro. Cu tot optimismul, mă tem că la Iași nu se va întâmpla lucrul acesta. Dar faptul că vii cu o sumă mai mică nu înseamnă că nu beneficiezi de întreaga producție”, a declarat managerul.

Opera ieșeană are deja parteneri privați, însă contribuțiile sunt departe de necesarul unor producții de mare amploare. Managerul consideră că producțiile mari nu pot rămâne exclusiv în sarcina finanțării publice.

„Ministerul Culturii face deja un efort pentru tot ceea ce înseamnă salarii și cheltuieli curente. Producțiile de operă, în mod invariabil, vor trebui susținute și de mediul privat, de oamenii care au bani și care apreciază acest gen liric”, a precizat Andrei Fermeșanu.

Referindu-se la noul mandat, Fermeșanu a spus că stabilitatea îi permite o programare mai predictibilă, dar că rezultatele trebuie să rămână criteriul de evaluare: „Așa doresc să mă judecați: în funcție de rezultatele pe care le am sau nu, alături de o echipă. Opera din Iași beneficiază de ansambluri artistice, tehnice și organizatorice de prim ordin, care merită să fie puse în valoare”.

Maura ANGHEL, Laura RADU