Unul dintre brandurile internaționale de modă așteptate de publicul ieșean și-a deschis oficial porțile la Palas Iași. Primark a inaugurat primul său magazin din județ în urma unei investiții de 10 milioane de euro, Iașul devenind astfel cel de-al șaptelea oraș din România în care retailerul este prezent. Noul magazin aduce și 115 locuri de muncă la nivel local.

Cu o suprafață de vânzare de 3.100 mp, desfășurată pe două etaje, noul Primark propune ieșenilor colecțiile brandului pentru femei, bărbați și copii, dar și zone dedicate produselor de frumusețe, articolelor pentru casă și produselor esențiale de zi cu zi. Magazinul dispune de 15 case de marcat tradiționale.

Iașul, un nou pas important în extinderea Primark în România

Deschiderea de la Iași vine într-un an cu un ritm susținut de dezvoltare pentru Primark pe piața românească. După inaugurările din Craiova și Sibiu, retailerul ajunge acum în nord-estul țării și are deja în plan următorii pași: un magazin la Bacău până la finalul anului și o a treia locație în București, în Sun Plaza, programată pentru anul financiar 2026–2027.

Pentru companie, alegerea Iașului înseamnă însă mai mult decât adăugarea unui nou punct pe harta magazinelor sale din România.

„Ne bucurăm să îi întâmpinăm pentru prima dată pe locuitorii din Iași în magazinele noastre. Investiția de 10 milioane de euro reflectă încrederea noastră în oraș și în rolul său de important centru regional. Sunt în mod special mândru de cei 115 colegi care au făcut posibilă deschiderea acestui magazin și așteptăm cu nerăbdare să aducem mai aproape de clienții din nord-estul țării experiența Primark, construind în același timp o legătură puternică cu comunitatea locală în anii următori”, a declarat Maciej Podwojski, Director Europa Centrală și de Est al Primark.

La inaugurare a fost prezent și primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, care a pus deschiderea noului magazin în contextul dezvoltării economice a orașului și al interesului manifestat de brandurile internaționale pentru piața locală.

„Deschiderea primului magazin Primark din Iași reprezintă o nouă investiție importantă pentru oraș și confirmă atractivitatea Iașului pentru brandurile internaționale și pentru dezvoltarea sectorului de retail. Ne bucurăm că Primark a ales Iașul pentru a-și continua extinderea în România și că această investiție aduce noi oportunități de angajare pentru comunitatea locală. Prezența unor companii internaționale contribuie la diversificarea ofertei comerciale și la consolidarea rolului Iașului ca important centru economic și regional. Le urăm bun venit celor de la Primark și mult succes în activitatea lor la Iași”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Modă accesibilă, cu atenție la materialele folosite

Oferta magazinului acoperă o gamă largă de categorii, iar compania spune că acordă o atenție tot mai mare materialelor și surselor din care acestea provin.

„Respectăm foarte mult normele ecologice, suntem atenți la mediu și îl protejăm. Avem produse sută la sută din bumbac, din materiale reciclate și din surse sustenabile”, a explicat Maciej Podwojski.

Compania urmărește, de asemenea, noile cerințe europene privind gestionarea stocurilor de produse textile, iar responsabilitatea socială este o altă direcție avută în vedere, inclusiv prin donarea unor produse către persoane care au nevoie de ele.

Un magazin gândit pentru publicul din întreaga regiune

Venirea Primark la Palas completează oferta de shopping a ansamblului și răspunde, potrivit reprezentanților acestuia, unei cereri venite chiar din partea clienților.

„Pentru noi este o dublă reușită, reprezentând un moment major, parte din remodelarea ansamblului Palas, care are ca scop atât diversificarea și extinderea ofertei de shopping, cât și a experiențelor de timp liber, dar și răspunsul la o cerere expresă a clienților. Simțim entuziasmul publicului pentru această deschidere și ne bucurăm că putem să răspundem cu un magazin etalon, ca dimensiuni și rezonanță a brandului, pentru realizarea căruia am colaborat excelent cu echipele de profesioniști de la Primark. Este confirmarea misiunii noastre de a ne surprinde clienții cu brandurile pe care și le doresc, dar și a încrederii și atractivității ansamblului Palas în rândul retailerilor cu notorietate”, a declarat Gabriel Iaţco, Shopping Center Manager Palas Iaşi.

Odată cu inaugurarea de la Iași, Primark operează șapte magazine în România: două în București – AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre – și câte unul în Iulius Town Timișoara, VIVO! Cluj-Napoca, ElectroPutere Mall Craiova, Shopping City Sibiu și Palas Iași.

Deschiderea are loc într-o săptămână importantă și pentru dezvoltarea internațională a retailerului. Primark a ajuns la pragul de 501 de magazine la nivel global, odată cu inaugurarea unei noi locații în Napoli și cea din Iași. Brandul, care și-a început povestea cu un singur magazin deschis în Irlanda în 1969, este prezent astăzi în 19 țări din Europa, SUA și Orientul Mijlociu.

Dan DIMA