Alertă pentru agricultură. Seceta lovește puternic culturile din Moldova

* în cea mai mare parte a Moldovei, rezerva de apă din sol este redusă, iar în cultura de porumb neirigat sunt semnalate valori scăzute și deosebit de scăzute ale umidității pe adâncimea de 0-100 de centimetre * situația corespunde unor niveluri de secetă pedologică moderată, puternică și extremă

Agricultura intră într-o perioadă critică. Temperaturile ridicate și lipsa apei din sol accelerează dezvoltarea culturilor, dar, în același timp, provoacă o degradare accentuată a vegetației pe suprafețele neirigate. Prognoza agrometeorologică pentru perioada 15-21 august 2026, realizată de Administrația Națională de Meteorologie, vine cu un avertisment dur pentru fermieri.

ANM avertizează că, pe fondul deficitului mare de umiditate și al temperaturilor maxime ridicate, se va accentua deprecierea stării de vegetație la culturile prășitoare neirigate. La porumb continuă să fie semnalat un procent ridicat de boabe șiștave, în timp ce la floarea-soarelui apar în continuare semințe seci.

Moldova, prinsă între secetă și temperaturi de până la 37 de grade

Vremea extrem de caldă pune și mai multă presiune pe terenurile agricole. În intervalul analizat, temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade, iar temperatura medie diurnă va fi cu până la 7 grade peste valorile normale în majoritatea zonelor agricole.

În aceste condiții, culturile care beneficiază de suficientă apă își continuă dezvoltarea accelerată. Pentru cele neirigate însă, fiecare zi de caniculă poate însemna noi pierderi.

Porumbul își definitivează mătăsirea și se află predominant în fazele de maturitate în lapte, ceară și deplină. Tocmai în această etapă, deficitul de apă poate avea consecințe importante asupra producției.

La floarea-soarelui, cea mai mare parte a culturilor se află deja în fazele de maturitate ceară și deplină. Izolat, în sudul și vestul țării, poate începe chiar recoltarea.

Fermierii, obligați să profite de fiecare fereastră de lucru

Nu toate veștile sunt însă negative. Pe suprafețe agricole extinse din Transilvania și în anumite zone din Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea, rezerva de umiditate se menține satisfăcătoare sau chiar apropiată de optim.

În aceste regiuni, culturile de câmp și speciile pomi-viticole își continuă ritmurile vegetative accelerate.

ANM recomandă fermierilor să aplice irigații acolo unde există deficite de apă, să recolteze, transporte și depoziteze produsele agricole și să elibereze terenurile de resturile vegetale.

Totodată, trebuie începute lucrările pentru pregătirea terenurilor destinate culturilor de toamnă – arat, discuit și scarificat –, în special acolo unde stratul arabil are încă o aprovizionare satisfăcătoare cu apă.

Canicula grăbește recolta, dar poate umfla și pierderile

În livezi, pomii fructiferi continuă creșterea și coacerea fructelor, iar soiurile de vară intră în perioada recoltării. În podgorii, vița-de-vie trece prin creșterea boabelor și acumularea zaharurilor, în timp ce soiurile de masă se apropie de maturare.

Pe ansamblu, lucrările agricole de sezon se pot desfășura în condiții bune, cu excepția zilelor în care apar precipitații.

Pentru agricultorii din Moldova, însă, marea problemă rămâne apa. Canicula accelerează calendarul culturilor, dar seceta poate factura scump fiecare zi fără ploaie. Iar în cazul porumbului și florii-soarelui neirigate, semnalele din teren sunt deja îngrijorătoare: boabe șiștave, semințe seci și o stare de vegetație care continuă să se degradeze. Daniel BACIU