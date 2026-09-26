Sute de ieșeni, atrași de misterele criminalisticii. De la amprente la chimie aplicată, la Noaptea Cercetătorilor

* Clubul de Criminalistică, proiect inițiat de dr. ing. Irina Obrocea, a fost una dintre atracțiile Nopții Cercetătorilor de la Iași * sute de copii, tineri, părinți și bunici au trecut pe la cortul amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare, unde 15 voluntari au susținut demonstrații timp de zece ore * primarul Iașului a asistat la prelevarea unei amprente de pe o doză de suc și a felicitat echipa

Un obiect banal, o doză de suc, poate ascunde indicii pe care ochiul liber nu le observă. Cum se prelevează o amprentă, ce ne pot spune urmele lăsate pe diferite suprafețe și câtă chimie se află în spatele unei investigații? Sunt doar câteva dintre întrebările care au atras sute de ieșeni la Clubul de Criminalistică, una dintre atracțiile Nopții Cercetătorilor 2026, desfășurată vineri, 25 septembrie, la Iași.

Proiectul lansat de dr. ing. Irina Obrocea a transformat cortul amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare într-un spațiu al experimentelor și descoperirilor. Timp de zece ore, cei 15 voluntari au avut vizitatori în permanență, fiind asaltați de curiozitatea copiilor, tinerilor, părinților și bunicilor.

Primarul Iașului, la o demonstrație de prelevare a amprentelor

Printre cei care au vizitat Clubul de Criminalistică s-a numărat și primarul Iașului, Mihai Chirica, care a urmărit o demonstrație practică de prelevare a unei amprente de pe o doză de suc. La final, edilul i-a felicitat pe membrii echipei pentru activitatea desfășurată.

Demonstrația a adus în atenția publicului una dintre cele mai cunoscute tehnici criminalistice: evidențierea și prelevarea urmelor papilare. Un obiect obișnuit poate păstra urme care, analizate prin metode specifice, pot furniza informații utile într-o investigație.

Experimentele au stârnit interesul vizitatorilor de toate vârstele, mulți dintre ei descoperind pentru prima dată aplicațiile practice ale unor noțiuni întâlnite la orele de chimie.

Criminalistica, o altă cale de a descoperi chimia

Dincolo de fascinația pentru mistere și investigații, Clubul de Criminalistică este un proiect educațional care folosește chimia aplicată pentru a dezvolta abilități esențiale în rândul copiilor și tinerilor.

„În fapt, este chimie aplicată, iar la atelierele noastre le dezvoltăm copiilor și tinerilor gândirea critică, spiritul de echipă, curiozitatea și creativitatea”, a explicat dr. ing. Irina Obrocea, inițiatoarea proiectului.

Activitățile îi provoacă pe participanți să observe, să analizeze, să formuleze ipoteze și să caute explicații pornind de la indicii concrete. În loc să primească răspunsuri gata formulate, copiii sunt încurajați să gândească asemenea unor cercetători, să pună întrebări și să colaboreze pentru găsirea soluțiilor.

Este o abordare prin care știința iese din manuale și capătă sens în situații practice, stimulând atât interesul pentru chimie, cât și capacitatea de a distinge între presupuneri și concluzii susținute de dovezi.

15 voluntari și zece ore de curiozitate neîntreruptă

Prezența constantă a vizitatorilor a reprezentat una dintre cele mai bune confirmări ale interesului pentru acest tip de educație interactivă. Sute de participanți au trecut pe la cortul Clubului de Criminalistică, iar voluntarii au răspuns întrebărilor și au prezentat demonstrații pe parcursul întregului eveniment.

Pentru copii, experiența a însemnat întâlnirea cu o știință pe care o cunosc, de multe ori, doar din filmele polițiste. Pentru părinți și bunici, a fost ocazia de a descoperi, alături de cei mici, cum pot fi folosite cunoștințele de chimie în investigarea unor situații concrete.

Clubul de Criminalistică a adus astfel la Noaptea Cercetătorilor o formulă educațională în care experimentul, jocul și investigația se completează, demonstrând că interesul pentru știință poate începe cu un simplu indiciu și cu dorința de a afla ce se ascunde în spatele lui.

Maura ANGHEL