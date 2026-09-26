Cum pot ieșenii să obțină vaccinul antigripal

* DSP Iași a publicat recomandările pentru sezonul gripal 2026–2027 * copiii, gravidele, vârstnicii și persoanele cu boli cronice beneficiază de compensare integrală, în timp ce adulții sănătoși între 45 și 65 de ani plătesc jumătate din prețul de referință

Se apropie sezonul gripal, iar ieșenii pot începe pregătirile pentru vaccinare. Direcția de Sănătate Publică Iași a transmis, pe 24 septembrie, recomandările privind imunizarea și categoriile de populație care beneficiază de vaccin antigripal compensat. Pentru familiile cu copii, persoanele vârstnice și pacienții cu afecțiuni cronice, vaccinarea poate fi realizată fără plata prețului de referință. Există însă și o categorie de adulți care beneficiază doar de compensare parțială.

Cine beneficiază de vaccin antigripal gratuit în Iași

Gripa revine în atenția autorităților sanitare odată cu apropierea sezonului rece. Deși este adesea confundată cu o răceală obișnuită, boala poate provoca forme severe, pneumonii și complicații care necesită spitalizare, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

DSP Iași precizează că vaccinarea antigripală reprezintă principala metodă de reducere a riscului de îmbolnăvire severă.

Vaccinul este compensat integral pentru copiii cu vârste cuprinse între șase luni și 19 ani, persoanele de peste 65 de ani, gravide și personalul medico-sanitar și auxiliar. Aceeași facilitate este acordată persoanelor cu vârste între 19 și 65 de ani care suferă de anumite afecțiuni cronice.

În această categorie intră, în condițiile prevăzute de reglementările medicale, pacienții cu boli cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, metabolice, neurologice și alte afecțiuni care cresc riscul de complicații asociate gripei.

Pentru părinții din Iași, compensarea integrală înseamnă că vaccinarea copiilor eligibili poate fi pregătită fără costul integral al achiziției vaccinului. Medicul stabilește produsul și schema de administrare în funcție de vârsta copilului și de istoricul său de vaccinare.

Cine plătește doar jumătate din prețul vaccinului

Ieșenii cu vârste între 45 și 65 de ani, care nu suferă de boli cronice, beneficiază de compensarea vaccinului antigripal în proporție de 50%. Diferența de încadrare este importantă. O persoană de 50 de ani, fără afecțiuni cronice, poate beneficia de compensare parțială, în timp ce un pacient de aceeași vârstă, diagnosticat cu o boală cronică inclusă în criteriile de eligibilitate, poate primi vaccinul compensat integral. Procentul de compensare se aplică prețului de referință stabilit în sistemul de asigurări de sănătate. În funcție de produsul eliberat, suma achitată efectiv în farmacie poate fi diferită. Pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de compensare, vaccinul poate fi achiziționat contra cost, în funcție de disponibilitatea produsului și de recomandarea medicală.

Cum pot ieșenii să obțină vaccinul antigripal

Accesul la vaccinul compensat se face pe baza unei prescripții medicale eliberate de medicul de familie sau de un medic specialist aflat în relație contractuală cu sistemul de asigurări de sănătate. Pacientul poate ridica vaccinul dintr-o farmacie care eliberează medicamente compensate, urmând ca administrarea să fie realizată în condiții medicale corespunzătoare.

Vaccinarea se poate efectua și în farmaciile autorizate pentru acest serviciu. DSP Iași recomandă populației să consulte lista oficială publicată pe site-ul Ministerului Sănătății și să solicite medicului sau farmacistului informații despre vaccinul adecvat.

Este important ca pacienții să facă diferența între farmaciile care comercializează vaccinul și cele care sunt autorizate să îl administreze. Nu orice farmacie care are produsul în stoc oferă și serviciul de vaccinare.

De ce este importantă vaccinarea înaintea sezonului rece

Organizația Mondială a Sănătății recomandă vaccinarea anuală împotriva gripei, în special pentru persoanele expuse riscului de complicații. Compoziția vaccinurilor este actualizată periodic pentru a corespunde cât mai bine virusurilor gripale anticipate. Pentru sezonul 2026–2027 din emisfera nordică, OMS a publicat recomandările privind compoziția vaccinurilor încă din 27 februarie 2026.

Protecția nu apare imediat după administrare, organismul având nevoie de aproximativ două săptămâni pentru dezvoltarea răspunsului imun. Vaccinarea nu garantează evitarea oricărei infecții gripale, însă reduce riscul de forme severe și complicații. Potrivit DSP Iași, beneficiile includ diminuarea spitalizărilor, a solicitărilor la serviciile de ambulanță și a concediilor medicale asociate gripei. Pentru familiile cu copii mici, persoanele care îngrijesc vârstnici și pacienții cu afecțiuni cronice, pregătirea vaccinării din timp poate evita aglomerația din perioada în care circulația virusurilor respiratorii se intensifică. Teona SOARE