Turn de 16 etaje în zona Hlincea, unde pot apărea 1.190 de apartamente

Un cartier cât un oraș mic ar putea apărea pe Șoseaua Iași-Hlincea. Consiliul Local Iași urmează să decidă pe 30 septembrie dacă aprobă PUZ-ul propus de Conest SA și Mecon Iași SRL, pentru transformarea unei foste baze industriale într-un uriaș complex rezidențial.

Pe o suprafață de peste 3,1 hectare, dezvoltatorii propun aproximativ 1.190 de apartamente, spații comerciale și clădiri care pot ajunge la 60 de metri înălțime. Regimul general ar urma să fie de 11 etaje și 45 de metri, însă proiectul prevede și un adevărat „turn” de 16 etaje.

Dimensiunea proiectului este impresionantă și la nivelul parcărilor: investitorii trebuie să asigure 1.360 de locuri, dintre care 1.190 pentru locatari și 170 pentru zona comercială. Cele mai multe ar urma să fie amenajate în subteran sau integrate în construcții.

Dar proiectul vine și cu întrebări. Pentru cele aproape 1.200 de locuințe nu sunt prevăzute, potrivit documentației, școală, creșă sau grădiniță. În plus, PUZ-ul a fost retras de pe ordinea de zi în august, după ce în documentele de specialitate au fost ridicate probleme privind majorarea CUT, propus la 4,0 pe cea mai mare parte a terenului.

Investiția vine și cu o listă serioasă de condiții. Apele pluviale de pe platformele auto trebuie tratate prin separator de hidrocarburi și colectate pentru irigarea spațiilor verzi. Sunt prevăzuți aproximativ 4.700 mp de spații verzi.

Apropierea de calea ferată aduce alte obligații: zona de siguranță de 20 de metri trebuie respectată, iar CFR solicită panouri fonoabsorbante, în baza unui studiu acustic.

Direcția pentru Cultură cere, la rândul ei, ca viitoarele blocuri să fie dispuse astfel încât să nu blocheze complet perspectiva asupra dealului Cetățuia.

Pe 30 septembrie, consilierii locali decid dacă acest proiect intră oficial în etapa care poate deschide drumul către autorizarea viitoarelor construcții. Aprobarea PUZ-ului nu înseamnă însă că blocurile pot fi construite imediat: dezvoltatorii vor avea nevoie ulterior de autorizațiile de construire. Daniel BACIU