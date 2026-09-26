Polițiștii și RAR au luat la puricat mașinile: 62 de amenzi și 17 taloane retrase

Noapte cu controale la sânge pe străzile Iașului! Polițiștii Biroului Rutier, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român, au desfășurat, în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o amplă acțiune de control tehnic în trafic.

Timp de peste șapte ore, între 17:00 și 00:30, oamenii legii au verificat dacă mașinile care circulă prin municipiu sunt sigure și conforme cu actele. Au fost controlate 74 de autoturisme și șase motociclete, iar 64 de șoferi au fost testați cu aparatul alcoolscop.

Rezultatul: 62 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.669 de lei. Cele mai multe probleme au fost legate de modificări neomologate, pentru care au fost aplicate 9 sancțiuni, și de folii neomologate sau tratamente aplicate geamurilor – alte 14 sancțiuni.

Polițiștii au descoperit și defecțiuni la frâne, iluminare și sistemele de evacuare a noxelor, dar și lipsuri la elementele de caroserie. Opt șoferi au fost sancționați pentru viteză.

Controlul nu s-a încheiat însă cu amenzi. Două permise de conducere au fost reținute, iar 17 certificate de înmatriculare au fost retrase.

Acțiunea a urmărit verificarea frânelor, direcției, luminilor, anvelopelor și suspensiei, dar și controlul emisiilor poluante și al zgomotului produs de autovehicule.

Iar vestea proastă pentru șoferii care circulă cu mașini modificate sau cu probleme tehnice este că raziile nu se opresc aici. Poliția anunță că astfel de controale vor continua în municipiul Iași. Andrei TURCU