* monumentul istoric din Copou, care găzduiește comandamentul Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, se pregătește pentru noi intervenții * Ministerul Apărării a lansat o licitație de aproape 1,9 milioane de lei pentru proiectarea reparațiilor la construcțiile și instalațiile interioare

Palatul Oștirii din Iași, una dintre clădirile reprezentative ale patrimoniului militar al orașului, intră într-o nouă etapă de reparații. Unitatea Militară 02033 Iași a lansat, pe 23 septembrie 2026, o licitație pentru proiectarea intervențiilor la Pavilionul A din Cazarma 398, imobil cu statut de monument istoric. Valoarea estimată a contractului este de 1.879.250 de lei, fără TVA, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 26 octombrie.

Noua investiție urmărește pregătirea documentației tehnice pentru reparații curente la construcții și instalații interioare, precum și asigurarea serviciilor de asistență tehnică. Suma de aproape două milioane de lei reprezintă valoarea serviciilor de proiectare, nu costul execuției propriu-zise.

Un palat militar care trebuia să fie mult mai mare

Istoria Palatului Oștirii începe la mijlocul secolului al XIX-lea, într-o perioadă în care autoritățile Moldovei urmăreau modernizarea infrastructurii militare. Ideea ridicării unei cazărmi monumentale în Copou îi aparținea domnitorului Mihail Sturdza, fiind preluată și pusă în practică în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica.

Cercetările istoricului Dumitru Vitcu, bazate pe documente păstrate la Arhivele Naționale din Iași, arată că lucrările au început în 1850, proiectarea inițială fiind realizată de Alexandru Costinescu. Ulterior, construcția a trecut prin mai multe etape și modificări, inclusiv prin intervenția arhitectului P. A. Tobai, în 1870.

Proiectul inițial era unul de proporții impresionante, dar dificultățile financiare și schimbările politice au împiedicat realizarea lui integrală. Clădirea păstrată astăzi reprezintă doar o aripă a ansamblului proiectat, corpul central și aripa dreaptă fiind abandonate.

Edificiul a fost conceput în stil neogotic, cu o arhitectură inspirată de fortificațiile medievale. Fațadele, turnulețele și elementele decorative îi conferă aspectul unei cetăți. Palatul măsoară aproximativ 82 de metri în lungime și depășește 23 de metri în înălțime la nivelul turnulețelor de la extremități.

În Lista Monumentelor Istorice, clădirea figurează sub denumirea de Cazarma Copou, fiind monument de arhitectură de interes local.

Monumentul a trecut și prin lucrări de reparații ale fațadelor

Palatul Oștirii nu se află la prima intervenție de acest tip. În 2017, firma ieșeană Iașicon a fost desemnată să execute lucrări de reparații ale fațadelor și de înlocuire a tâmplăriei la același Pavilion A din Cazarma 398. Oferta constructorului avea atunci o valoare de 2,73 milioane de lei. Noua procedură privește însă construcțiile și instalațiile interioare, ceea ce indică o altă categorie de intervenții decât cele realizate anterior la exteriorul monumentului.

Pentru o clădire istorică aflată încă în utilizare, lucrările presupun concilierea cerințelor de conservare cu nevoile actuale de exploatare. Proiectarea trebuie să stabilească soluțiile tehnice adecvate, fără afectarea nejustificată a elementelor protejate.

Experiență obligatorie pentru firmele care vor contractul

Ministerul Apărării impune condiții privind experiența operatorilor economici interesați de proiect. Ofertanții trebuie să demonstreze că au prestat, în ultimii trei ani, servicii de proiectare pentru consolidări, reabilitări, reparații capitale sau construcții noi, aferente unor construcții civile încadrate cel puțin în categoria de importanță C.

Din maximum trei contracte prezentate pentru demonstrarea experienței similare, cel puțin unul trebuie să privească o construcție civilă încadrată cel puțin în categoria de importanță A. Valoarea cumulată a serviciilor prezentate trebuie să fie de minimum 1.879.250 de lei, fără TVA. Contractul va fi atribuit pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Oferta financiară reprezintă 40% din punctaj, diferența fiind acordată componentei tehnice și experienței experților-cheie.

Dan DIMA