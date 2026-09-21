SAFE devine coșmar juridic: A8 Iași–Ungheni și Suceava–Siret, lovite de decizii definitive

Cursa contra cronometru pentru semnarea contractelor finanțate prin mecanismul european SAFE începe să producă efecte juridice. După tronsonul Iași - Ungheni al Autostrăzii A8, Curtea de Apel București a anulat atribuirea contractelor pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret, readucând în incertitudine lucrări de peste 3,7 miliarde de lei.

Instanța a admis plângerile constructorilor participanți la licitație și a desființat rapoartele procedurii din 7 aprilie 2026, precum și actele prin care fuseseră respinse ofertele Concelex și Construcții Erbașu și evaluată oferta asocierii Far Foundation.

Autoritatea contractantă trebuie să reevalueze, în termen de 20 de zile, ofertele celor trei constructori pentru ambele loturi. Hotărârea Curții de Apel este definitivă.

CNSC respinsese cele opt contestații formulate împotriva rezultatului procedurii

Paradoxul este că ambele contracte fuseseră deja semnate în luna mai, înaintea termenului-limită pentru proiectele SAFE.

Lotul 1, Suceava - Dărmănești, are 18,6 kilometri și a fost contractat pentru 2,09 miliarde de lei fără TVA. Lotul 2, Dărmănești - Bălcăuți, are 24,45 kilometri și o valoare de 1,63 miliarde de lei fără TVA. Împreună, cele două contracte ajung la 3,72 miliarde de lei fără TVA.

La momentul semnării, CNSC respinsese cele opt contestații formulate împotriva rezultatului procedurii, permițând autorității să meargă mai departe cu atribuirea. Ulterior, însă, constructorii au contestat deciziile în instanță, iar Curtea de Apel a desființat baza procedurală a atribuirii.

Situația seamănă cu cea de pe A8 Iași - Ungheni, unde contractul atribuit asocierii conduse de Itinera a fost semnat și a primit ordin de începere, pentru ca ulterior Curtea de Apel București să dispună suspendarea executării acestuia.

Mecanismul SAFE a impus un calendar extrem de strâns: pentru anumite achiziții, contractele trebuiau semnate până la 30 mai 2026, termen prelungit practic până în prima zi lucrătoare. România și-a modificat inclusiv legislația pentru accelerarea procedurilor de achiziție aferente proiectelor SAFE.

Cazurile A8 și Suceava - Siret arată însă tensiunea dintre termenele foarte stricte ale finanțării europene și durata reală a unor licitații contestate succesiv. Contractele pot fi semnate la timp pentru respectarea termenului de finanțare, dar asta nu înseamnă că litigiile privind procedura dispar odată cu semnătura. Daniel BACIU