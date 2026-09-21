O nouă legătură rutieră între Suceava și Botoșani. Un vechi drum de pământ va fi asfaltat

După zeci de ani de gropi, noroi și promisiuni, un tronson de drum dintre Suceava și Botoșani intră, în sfârșit, în modernizare. Consiliul Județean Suceava a scos la licitație lucrările pentru cei 2,5 kilometri de pământ de pe DJ 291K, între Zamostea și limita cu județul Botoșani.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care susține că drumul, ignorat ani la rând, urmează să fie transformat într-o arteră rutieră modernă.

În prezent, tronsonul este afectat de gropi și denivelări, iar lipsa unei semnalizări corespunzătoare și șanțurile colmatate complică și mai mult circulația. La fiecare ploaie, apa ajunge pe carosabil și contribuie la degradarea drumului.

Asfalt, drum mai lat și peste 100 de accese

Proiectul prevede asfaltarea și lărgirea drumului până la 8 metri. Vor fi amenajate șanțuri și rigole pentru evacuarea apelor, iar infrastructura va fi completată cu șapte podețe.

În proiect sunt prevăzute și peste 100 de accese la proprietăți, astfel încât intervenția să nu însemne doar turnarea unui strat de asfalt, ci modernizarea efectivă a tronsonului.

Lucrările vizează o porțiune de 2,5 kilometri, însă importanța acesteia este legată și de ceea ce se află la capătul drumului.

Drumul duce spre podul peste Siret abandonat de trei decenii

DJ 291K asigură accesul spre zona în care se află șantierul abandonat al podului peste Siret dintre Zamostea și Talpa.

Construcția podului a început în anii ’90, însă proiectul nu a fost finalizat în cele trei decenii care au urmat. Potrivit lui Gheorghe Șoldan, actualele administrații județene din Suceava și Botoșani încearcă să repornească proiectul.

Documentația și demersurile pentru obținerea avizelor necesare au fost reluate, cu obiectivul ca podul să fie, în cele din urmă, construit.

Astfel, modernizarea DJ 291K poate reprezenta o primă piesă dintr-un proiect mai amplu de conectare rutieră între cele două județe. Un drum de pământ lăsat ani întregi în urmă ar urma să fie transformat într-un tronson asfaltat, mai larg și pregătit pentru traficul din zonă, în timp ce autoritățile încearcă să readucă la viață și vechiul proiect al podului peste Siret. Ecaterina VICOL