Fără cămin, începe căutarea unei chirii

* începe săptămâna cazărilor în marile campusuri studențești din Iași, iar mii de tineri își ocupă camerele înaintea noului an universitar * la UAIC, tarifele pentru studenții bugetați pornesc de la 190 de lei și ajung la 815 lei pe lună, iar la TUIASI sunt cuprinse între 340 și 650 de lei * cine rămâne fără loc în cămin intră pe piața chiriilor, unde un apartament cu două camere ajunge la circa 500 de euro pe lună

Valize, bagaje, părinți veniți din alte județe și campusuri care se umplu din nou. La Iași începe luni, 21 septembrie, cazarea studenților pentru noul an universitar. Pentru cei care au prins un loc în cămin, costul locuirii pornește chiar de la 190 de lei pe lună. Pentru cei care nu au loc sau aleg o locuință privată, nota de plată se poate transforma în câteva sute de euro lunar.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, primul tur de cazare se desfășoară în perioada 21–23 septembrie. Studenții primesc dispozițiile de cazare și trebuie să ocupe efectiv locurile în termenele stabilite. Dispozițiile nevalorificate sunt anulate, iar locurile reintră în repartizare. Turul al doilea se desfășoară în 24 și 25 septembrie, după care continuă repartizarea locurilor rămase disponibile.

De la 190 la 815 lei pe lună în căminele UAIC

Prețul unui loc diferă considerabil în funcție de cămin și de numărul de studenți din cameră.

Cele mai ieftine locuri pentru studenții bugetați sunt în C4, C6, C7, C8, C10, C12 și C13, unde tariful pentru anul universitar 2026–2027 este de 190 de lei pe lună.

În C1, un loc costă 450 de lei într-o cameră cu două persoane și 410 lei într-o cameră cu trei persoane. În C2, tariful este de 450 de lei pentru două locuri, 410 lei pentru trei și 370 de lei pentru camerele cu patru locuri. Tarife de 410–450 de lei sunt practicate și în C3 și C5.

La polul opus sunt căminele cu confort ridicat: Gaudeamus și Buna Vestire costă 715 lei pe lună, iar Akademos și C9 ajung la 815 lei pentru un student bugetat. Pentru studenții cu taxă sau Erasmus, tarifele sunt mai mari și urcă până la 985 de lei pe lună.

Așadar, chiar în interiorul aceleiași universități, diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump loc de cămin depășește 600 de lei lunar.

La Politehnică, tarife între 340 și 650 de lei

Cazările în Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu” al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” sunt programate în perioada 21–27 septembrie. Universitatea a anunțat că menține pentru 2026–2027 tarifele din anul universitar precedent.

Pentru studenții aflați pe locuri subvenționate, cele mai ieftine sunt căminele T12–T15, cu 340 de lei pe lună. Urmează T18–T19, cu 375 de lei, T1–T5, cu 385 de lei, și T17, cu 390 de lei.

În T7, T8 și T16, cazarea costă 480 de lei lunar, iar în T9–T11 și T20–T21 tariful este de 500 de lei. Cel mai mare tarif este în T6 – 650 de lei pe lună.

Diferența față de piața privată rămâne însă foarte mare. Chiar și un student care plătește 650 de lei pentru unul dintre cele mai scumpe locuri subvenționate de la TUIASI cheltuiește mult mai puțin decât pentru partea sa din chiria unui apartament.

Fără cămin, începe căutarea unei chirii

În septembrie, odată cu revenirea studenților, presiunea se mută și pe piața chiriilor. Datele ofertelor din Iași indică o chirie mediană în jurul valorii de 450 de euro pe lună, iar pentru apartamentele cu două camere nivelul cerut ajunge la aproximativ 500 de euro.

Pentru doi studenți care împart o locuință de 500 de euro, rezultă câte 250 de euro de persoană, înainte de întreținere, energie, gaz sau internet. Chiar și împărțită în doi, chiria este mult peste majoritatea tarifelor din cămine.

La început apare și cheltuiala cu garanția. Pentru un apartament de 450 de euro, plata primei luni și o garanție egală cu chiria înseamnă deja 900 de euro. Dacă tranzacția implică și un comision de agenție de 450 de euro, suma necesară la mutare ajunge la 1.350 de euro.

Astfel, listele de cazare afișate în aceste zile nu stabilesc doar în ce cameră va locui un student în noul an universitar. Pentru multe familii, ele pot face diferența dintre 190–650 de lei plătiți lunar pentru un loc în multe dintre căminele ieșene și câteva sute de euro pentru o chirie pe piața liberă.

Dan DIMA