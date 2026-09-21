Revoluție la DJADP Iași: arhivarul devine betonist, femeia de serviciu – electrician!

* reorganizarea schimbă destinația mai multor posturi vacante * un referent de la Compartimentul Tehnic Investiții devine asfaltator și este mutat la Serviciul Întreținere Drumuri și Poduri. Postul de arhivar din zona financiar-contabilă și administrativă este transformat în betonist/constructor structuri monolite, iar postul de femeie de serviciu devine electrician!

Drumurile județene din Iași ar putea intra într-o nouă etapă de întreținere, după ce Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași propune o reorganizare radicală a unor posturi vacante. Instituția vrea să mute oameni și funcții către teren, transformând posturi rămase neocupate în locuri pentru asfaltatori, betoniști, electricieni, montatori de prefabricate și operatori de utilaje multifuncționale.

Motivul invocat este unul cât se poate de concret: Serviciul Întreținere Drumuri și Poduri are în prezent doar nouă muncitori calificați, un efectiv considerat insuficient pentru volumul și dispersia lucrărilor de pe rețeaua județeană.

DJADP susține că lipsa oamenilor limitează posibilitatea formării simultane a mai multor echipe și reduce capacitatea de intervenție atunci când apar probleme pe drumuri. Prin reorganizare, instituția vrea să formeze echipe cu specializări diferite, capabile să intervină direct, fără ca fiecare lucrare urgentă să ajungă obligatoriu la un prestator extern.

Iar lista lucrărilor este lungă: de la plombarea gropilor, asfaltări și refacerea acostamentelor, până la rigole, podețe, ziduri de sprijin, lucrări de beton, semnalizare rutieră, marcaje, îndepărtarea arborilor căzuți și intervenții după accidente sau fenomene meteo extreme.

Postul de femeie de serviciu devine electrician

Unul dintre cele mai interesante puncte ale reorganizării este apariția unui operator multifuncțional pentru întreținerea drumurilor. DJADP are în derulare achiziția unui utilaj multifuncțional, iar instituția spune că acesta trebuie exploatat de personal calificat pentru ca investiția să fie folosită la capacitate maximă.

Practic, un post vacant va fi transformat într-un post dedicat operatorului care va utiliza utilajul și echipamentele aferente. Potrivit documentației, mecanizarea ar trebui să reducă timpul de intervenție și volumul de muncă manuală pentru anumite operațiuni.

Reorganizarea schimbă destinația mai multor posturi vacante. Un referent de la Compartimentul Tehnic Investiții devine asfaltator și este mutat la Serviciul Întreținere Drumuri și Poduri. Postul de arhivar din zona financiar-contabilă și administrativă este transformat în betonist/constructor structuri monolite, iar postul de femeie de serviciu devine electrician.

La Serviciul Întreținere Drumuri și Poduri sunt transformate alte două posturi de muncitor calificat: unul în montator elemente prefabricate din beton armat/izolator hidrofug, iar celălalt în operator multifuncțional pentru întreținerea drumurilor.

Mai mult, mai repede și direct din resursele proprii

Instituția susține că reorganizarea se face în limita numărului maxim de posturi aprobat, fără creșterea efectivului total, ci prin transformarea și mutarea unor posturi vacante.

Ținta declarată este ca DJADP să poată forma mai multe echipe, să intervină simultan în puncte diferite ale județului și să reducă timpul dintre momentul în care este descoperită o degradare și cel în care aceasta este reparată.

Cu alte cuvinte, reorganizarea propusă mută accentul de pe posturile vacante din structurile administrative către oamenii care pot ajunge efectiv pe asfalt, pe poduri și în șanțurile drumurilor județene. Iar dacă planul va fi aprobat, DJADP va încerca să transforme forța de muncă disponibilă într-o echipă capabilă să repare mai mult, mai repede și direct din resursele proprii. Carmen DEACONU