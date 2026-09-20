Două ieșence, primele mese ale României la Olimpiada de Șah!

* după primele trei runde vine o performanță care atrage imediat atenția: atât echipa feminină, cât și cea masculină a României se află pe primul loc în clasamentul Olimpiadei de Șah, competiție care se desfășoară la Samarkand, în Uzbekistan! * Iașul are două reprezentante importante în echipa feminină. Irina Bulmaga și Miruna Daria Lehaci, sportive legitimate la CSM Iași 2020

România are ambiții mari la a 46-a ediție a Olimpiadei de Șah, competiție care se desfășoară la Samarkand, în Uzbekistan, iar Iașul are două reprezentante importante în echipa feminină. Irina Bulmaga și Miruna Daria Lehaci, sportive legitimate la CSM Iași 2020, ocupă primele două mese ale naționalei României, într-o competiție în care tricolorele încearcă să se bată pentru cele mai înalte poziții.

Alături de Bulmaga și Lehaci, echipa feminină a României este completată de multipla campioană națională Cosma Elena Luminița, Cosman Andreea Mărioara și Ovezdurdyyeva Jemal.

Iar după primele trei runde vine o performanță care atrage imediat atenția: atât echipa feminină, cât și cea masculină a României se află pe primul loc în clasamentul Olimpiadei de Șah! Un început excelent pentru delegația tricoloră, care transformă România într-una dintre principalele surprize ale startului competiției.

După Olimpiadă, începe Campionatul Național pe echipe – Superliga

Pentru cele două jucătoare ale CSM Iași 2020, aventura internațională de la Samarkand este însă doar prima parte a unei perioade extrem de importante. După încheierea Olimpiadei, Bulmaga și Lehaci vor reveni în România, la Eforie Nord, unde pe 5 octombrie începe Campionatul Național pe echipe – Superliga.

Iar aici, CSM Iași 2020 vine cu o echipă construită pentru titlu.

Clubul ieșean are în componență jucătoare redutabile, în frunte cu Nino Batsiashvili, mare maestră internațională din Georgia, cotată la 2466. Alături de ea se află Irina Bulmaga, cu rating 2359 și titlul de maestră internațională, Miruna-Daria Lehaci, 2282 și ea maestră internațională, Ema Obadă, maestră FIDE cu rating 2185, și tânăra Sara Maria Sunea, 2097, junioara formației și maestră FIDE la numai 14 ani.

Este o combinație între experiență internațională, valoare și tinerețe care face din CSM Iași 2020 una dintre echipele care intră cu obiective majore în Superligă.

Până atunci însă, toate privirile sunt la Samarkand. Două dintre piesele importante ale României sunt ieșencele Irina Bulmaga și Miruna Daria Lehaci, iar după primele trei runde România conduce atât în competiția feminină, cât și în cea masculină.

Șahul românesc are motive serioase să privească spre podium. Iar Iașul are propriile motive să fie cu ochii pe fiecare partidă. Adriana CREȚU