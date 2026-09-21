Și municipiul Iași are cu 11% mai mulți beneficiari

* județul Iași avea 10.876 de beneficiari ai venitului minim de incluziune în august 2026, cu numai 90 mai mulți decât în aceeași lună a anului trecut * în schimb, suma plătită a urcat de la 6,46 la 7,36 milioane de lei * municipiul Iași are 558 de beneficiari, în timp ce comuna Lungani ajunge la 732

Factura lunară a venitului minim de incluziune crește la Iași mult mai repede decât numărul celor care îl primesc. În august 2026, AJPIS Iași a plătit 7,36 milioane de lei pentru 10.876 de beneficiari, cu aproape 14% mai mult decât în august anul trecut. Numărul persoanelor aflate în plată a crescut însă cu mai puțin de 1%. Datele arată și o geografie surprinzătoare a sărăciei: comuna Lungani are mai mulți beneficiari decât municipiul Iași.

Aproape 900.000 de lei în plus într-o singură lună

Raportul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași pentru august 2026 arată 10.876 de beneficiari plătiți, iar valoarea drepturilor curente a ajuns la 7.358.794 de lei. Cu exact un an înainte, în august 2025, în evidențele AJPIS se aflau 10.786 de beneficiari, pentru care fuseseră achitați 6.464.339 de lei. Diferența este semnificativă. Într-un an au apărut doar 90 de beneficiari în plus, o creștere de aproximativ 0,8%, însă plata lunară s-a majorat cu 894.455 de lei, adică aproximativ 13,8%.

August nu este o excepție. În iunie 2026, județul avea 11.023 de beneficiari, cu drepturi curente de peste 7,53 milioane de lei. În iulie, numărul a coborât la 10.819, iar suma plătită la aproximativ 7,32 milioane de lei. În august, numărul beneficiarilor a crescut din nou, la 10.876, iar plata a ajuns la 7,36 milioane de lei. Datele indică astfel un nucleu relativ stabil, de aproximativ 11.000 de persoane, pentru care plățile lunare depășesc constant șapte milioane de lei.

Lungani, peste municipiul Iași la numărul beneficiarilor

Distribuția pe localități scoate la iveală diferențe foarte mari în interiorul județului. Cea mai spectaculoasă situație apare la Lungani: 732 de beneficiari VMI și drepturi curente în valoare de 771.950 de lei în august.

Municipiul Iași avea, în aceeași lună, 558 de beneficiari, pentru care AJPIS a plătit 329.901 lei. Mironeasa apare cu 418 beneficiari.

Prin urmare, Lungani are cu 174 mai mulți beneficiari VMI decât municipiul Iași, deși diferența de populație dintre cele două localități este uriașă. Cifra transformă comuna într-unul dintre punctele cele mai sensibile de pe harta asistenței sociale din județ.

Și municipiul Iași are cu 11% mai mulți beneficiari

Evoluția este diferită în municipiul Iași. În august 2025 figurau 503 beneficiari, cu plăți totale de 261.967 de lei.

Un an mai târziu sunt 558, deci cu 55 mai mulți, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 11%. Suma lunară a urcat însă la 329.901 lei, cu aproape 26%.

Cifrele AJPIS arată astfel două evoluții diferite: la nivelul întregului județ, numărul celor aflați în plată este aproape neschimbat, în timp ce costul VMI crește cu două cifre; în municipiul Iași cresc atât beneficiarii, cât și valoarea sumelor plătite.

Dan DIMA