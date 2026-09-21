Jandarmii români și carabinierii moldoveni, exerciții pentru situații-limită, la Iași

Jandarmii din Iași și carabinierii din Republica Moldova au desfășurat, timp de trei zile, un exercițiu comun de intervenție în municipiul Iași. Scenariile pregătite în cadrul proiectului CQB GUARD au urmărit testarea reacției, coordonării și comunicării dintre cele două structuri în situații care necesită intervenții complexe în mediul urban.

În perioada 16–18 septembrie 2026, municipiul Iași a găzduit un exercițiu cu forțe întrunite organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de intervenție în acțiuni speciale care se desfășoară în mediul urban pentru misiuni transfrontaliere” – CQB GUARD, cod ROMD00133.

La antrenamente au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași și carabinieri din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Republicii Moldova, inclusiv reprezentanți ai Batalionului cu Destinație Specială „Scorpion”.

Participanții au lucrat împreună pe scenarii concepute pentru a verifica modul în care cele două structuri pot acționa coordonat în cazul unor misiuni comune.

Antrenamentele au urmărit în special capacitatea de reacție, coordonarea acțiunilor și comunicarea între forțele participante. Situațiile simulate au creat condiții apropiate de cele întâlnite în misiuni operaționale și au permis testarea procedurilor de intervenție.

Exercițiul a fost și o ocazie pentru identificarea unor soluții care pot eficientiza acțiunile comune în cazul unor situații complexe în regiunea transfrontalieră.

Experiență comună între forțele din România și Republica Moldova

Pe parcursul pregătirii, jandarmii români și carabinierii moldoveni și-au valorificat experiența profesională și au exersat proceduri comune de lucru.

Accentul a fost pus pe cooperare, comunicare și interoperabilitate, elemente esențiale atunci când două structuri din state diferite trebuie să acționeze împreună într-o misiune.

Potrivit organizatorilor, astfel de exerciții contribuie la consolidarea capacităților comune și la aprofundarea cooperării operaționale dintre instituțiile partenere.

Proiectul CQB GUARD – ROMD00133 este implementat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, cu finanțare din partea Uniunii Europene și cofinanțare din partea statelor participante.

Andrei TURCU