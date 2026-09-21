Audit cu semnale de alarmă la Pază și Protecție Iași

Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași își rescrie structura după un audit care a scos la iveală probleme în organizarea instituției. Consiliul Județean Iași este chemat să aprobe, de la 1 octombrie 2026, o nouă organigramă, un nou stat de funcții și un regulament de organizare și funcționare, după ce auditorii au identificat necorelări între ceea ce scrie oficial în documente și ceea ce se întâmplă efectiv în instituție.

Auditul public intern desfășurat în perioada 16 martie – 22 mai 2026, concretizat prin raportul din 3 iunie, a identificat probleme inclusiv în zona juridică și financiar-contabilă. Mai exact, structura formală, atribuțiile prevăzute în regulament și activitățile efectiv exercitate nu se potriveau întotdeauna.

Nu era clar cine verifică, cine aprobă, cine coordonează și cine controlează

Mai grav, potrivit documentației, distribuirea responsabilităților între angajații instituției, conducere și prestatorii externi nu era suficient de clară și unitară.

Iar de aici apar o serie de riscuri enumerate chiar în nota de fundamentare: nu era întotdeauna clar cine verifică, cine aprobă, cine coordonează și cine controlează; puteau apărea suprapuneri de atribuții sau activități fără acoperire procedurală; iar dependența față de prestatorii externi putea afecta continuitatea activității.

Auditul a ridicat și problema controlului banilor și al serviciilor externalizate. Instituția recunoaște necesitatea unor reguli mai clare pentru verificarea și recepția prestațiilor, documentarea rezultatelor și urmărirea indicatorilor de performanță. În lipsa acestora, documentația vorbește despre dificultăți în cuantificarea și evaluarea serviciilor și chiar despre cheltuieli insuficient fundamentate și probleme în evaluarea raportului cost-beneficiu.

Noua organizare vine tocmai pentru a încerca să închidă aceste breșe. Fiecare activitate ar trebui să aibă un titular intern clar, operațiunile să urmeze un circuit documentat, iar verificarea, aprobarea și monitorizarea să poată fi urmărite.

Reorganizarea nu mărește numărul total de posturi

Un detaliu important: în noua organigramă nu ar mai trebui să apară formule de tip „compartiment externalizat”. Explicația este simplă: pot fi externalizate activități sau servicii, nu structuri ale instituției. Prestatorii pot furniza servicii, dar nu pot deveni parte din structura ierarhică internă.

Și statul de funcții ar urma să fie regândit. Vor fi corelate posturile cu noua organigramă și cu atribuțiile din regulament, urmând să fie reevaluate inclusiv condițiile de studii, vechime și specialitate, astfel încât cerințele pentru ocuparea posturilor să fie obiective și proporționale.

Instituția susține că reorganizarea nu mărește numărul total de posturi și nu necesită credite bugetare suplimentare, cheltuielile urmând să fie acoperite din bugetul deja aprobat.

După aprobarea noilor documente, fiecare post va avea fișă de post actualizată, obiective individuale și responsabilități de control clar definite.

Practic, auditul a pus lupa pe modul în care este organizată Direcția de Pază și Protecție Iași, iar acum instituția își rescrie regulile interne. De la atribuții și responsabilități până la relația cu firmele sau prestatorii externi, Consiliul Județean este chemat să aprobe o structură despre care documentația spune că trebuie să fie, în sfârșit, coerentă, verificabilă și funcțională. Carmen DEACONU