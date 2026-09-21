Gropile din drumurile județului înghit încă 700.000 de lei!

Drumurile județene din Iași mai cer o dată bani serioși pentru a putea fi ținute în stare de circulație. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași propune suplimentarea cu 700.000 de lei, TVA inclus, a fondurilor pentru plombări și eliminarea „burdușirilor” de pe DJ 248A, pe sectorul Vorovești – Glodenii Gândului.

Practic, aproape 30 de kilometri de drum județean intră din nou în atenția drumarilor, după ce verificările au scos la iveală degradări ale platformei asfaltate: faianțări, gropi și burdușiri, dar și probleme specifice drumurilor pietruite.

Documentația pregătită pentru Consiliul Județean Iași arată că suma alocată inițial pentru lucrările de întreținere a părții carosabile prin plombări și eliminarea burdușirilor era de 7,042 milioane de lei. Acum, aceasta ar urma să fie suplimentată cu încă 700.000 de lei.

Buget total reparații majorat cu 838.000 lei

Și nu este singura creștere. Bugetul de venituri și cheltuieli al DJADP Iași pentru lucrările și serviciile de reparații curente la drumurile județene este propus pentru majorare cu 838.000 de lei, TVA inclus. Instituția justifică suplimentarea prin încasări suplimentare din venituri proprii, realizate în baza legislației privind regimul juridic al drumurilor.

Astfel, suma inițială de 39,066 milioane de lei destinată lucrărilor și serviciilor de reparații curente ar urma să ajungă la 39,904 milioane de lei.

Banii sunt necesari într-un moment în care verificările pe teren indică o listă deloc scurtă de probleme: carosabil degradat, gropi, fisuri, zone cu „burdușiri”, dar și degradări ale drumurilor pietruite. DJADP invocă obligația administratorului drumului de a menține infrastructura într-o stare care să permită desfășurarea traficului în condiții de siguranță și confort.

Pentru lucrările de pe DJ 248A este utilizat cadrul acordului de lucrări de întreținere pe timp de vară pentru perioada 2025–2026, care include atât plombarea și remedierea burdușirilor pe drumurile asfaltate, cât și scarificarea și cilindrarea drumurilor pietruite, cu adaos de material.

Intervențiile nu sunt simple cosmetizări

În documentație sunt invocate lucrări necesare pentru conservarea patrimoniului rutier și menținerea siguranței circulației, în conformitate cu normativul pentru întreținerea și repararea drumurilor publice.

Iar nota de plată continuă să crească: 700.000 de lei în plus pentru DJ 248A și 838.000 de lei suplimentar la nivelul bugetului de reparații curente al DJADP.

Consiliul Județean Iași este chemat să aprobe modificarea Programului de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2026. Până atunci, gropile, fisurile și „burdușirile” rămân principalul argument pentru o nouă rundă de bani turnați în asfalt. Carmen DEACONU