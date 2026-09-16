Schimbări în lanț la Inspectoratul Școlar Județean Iași

* patru nume dispar din structura inspectorilor de specialitate - Mihai Cezar Zaharia, Ada Ionela Burescu, Irina Zamfirescu și Dumitru Cristescu, - iar patru nume noi apar - Alina-Antoanela Crăciun-Ștefăniu, Cecilia Foia, Ana Gabriela Machiu și Constantin Viorel Motaș * unele norme dispar, altele sunt împărțite, iar două funcții sunt comasate într-una singură

Noua organigramă a ISJ Iași vine cu o serie de schimbări care modifică serios harta inspectorilor de specialitate, chiar dacă în multe departamente oamenii rămân aceiași.

Schimbarea începe de la vârful sistemului. Florentin Traian Ciobotaru a părăsit conducerea ISJ, unde era inspector general adjunct, pentru a prelua funcția de director al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, iar Gabriela Nedelcu a preluat conducerea Școlii Speciale Pașcani. În conducerea Inspectoratului a venit Irina Mădălina Enia, în timp ce Sergiu Enea a rămas inspector școlar general adjunct. Rodica Leontieș își păstrează funcția de inspector școlar general.

Schimbări vizibile la specialități

La specialități, bilanțul schimbărilor este spectaculos: patru nume dispar din structura inspectorilor de specialitate - Mihai Cezar Zaharia (Limba și literatura română), Ada Ionela Burescu (Chimie), Irina Zamfirescu (Fizică) și Dumitru Cristescu (Educație muzicală și Educație plastică), iar patru nume noi apar - Alina-Antoanela Crăciun-Ștefăniu (Limba engleză), Cecilia Foia (Chimie), Ana Gabriela Machiu (Fizică) și Constantin Viorel Motaș (Dezvoltarea resursei umane).

În spatele cifrelor se află o adevărată redistribuire a atribuțiilor: unele norme au fost reduse, unele posturi au fost comasate, în timp ce în alte domenii inspectoratul a ajuns să aibă mai mulți responsabili.

În rest, numeroși inspectori își păstrează pozițiile: Gabriela Condrea, Lăcrămioara Doncean, Cristinel Țirca și Claudiu Popa la Management instituțional, Crina Ciobanu la Managementul resurselor umane, Maria Andreea Goraș la Activități extrașcolare, Gabriela Conea la Proiecte educaționale și Mihaela Simion la Educație timpurie. Carmen DEACONU