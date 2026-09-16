* fostul sediu, un fost centru de zi, două module familiale și o sală multifuncțională dispar, etapă cu etapă, din complexul DGASPC de pe strada Vasile Lupu nr. 80 * aproape 950 de metri pătrați de construcții au intrat succesiv în proceduri de demolare * reglementările urbanistice permit aici dezvoltarea unei noi construcții, cu până la trei etaje peste parter

Pe strada Vasile Lupu nr. 80 se eliberează treptat o parte importantă din vechiul complex al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. După două foste module familiale și o sală multifuncțională, urmează fostul sediu și clădirea unui fost centru de zi. Contractul pentru ultimele două imobile a fost atribuit în august 2026, iar documentele urbanistice permit dezvoltarea unei noi construcții pe teren.

Fostul sediu și centrul de zi sunt următoarele pe listă

DGASPC Iași a atribuit în august contractul pentru demolarea a încă două clădiri din complexul de pe strada Vasile Lupu nr. 80. Procedura include proiectarea, verificarea tehnică, asistența proiectantului și executarea lucrărilor. Valoarea contractului este de 247.057 de lei fără TVA.

Una dintre construcții este fostul sediu al complexului, cu o suprafață construită de aproape 510 metri pătrați. Cea de-a doua, de aproximativ 239 de metri pătrați, a găzduit un centru de zi pentru resocializarea copiilor, denumit în documentația urbanistică a perioadei „centru de zi pentru delincvenți”. Pentru această clădire fusese emisă încă din 2023 o autorizație de desființare.

Alte trei clădiri au intrat deja în demolare

Lucrările din 2026 continuă un proces început anterior. În septembrie 2025, DGASPC Iași a atribuit un alt contract care cuprindea, la aceeași adresă, demolarea a două foste module familiale și a unei săli multifuncționale. Cele două module familiale au suprafețe construite de aproximativ 84 și 61 de metri pătrați, iar sala multifuncțională are aproape 55 de metri pătrați.

Adunate cu fostul sediu și fostul centru de zi, cele cinci clădiri însumează 948,46 metri pătrați, adică aproape 950 de metri pătrați de construcții ajunse succesiv în proceduri de demolare.

Vechimea explică o parte din această intervenție. Documentația urbanistică arată că majoritatea clădirilor complexului datează din jurul anilor 1930. Sala multifuncțională a fost construită în 1997.

Aceeași documentație descria cea mai mare parte a fondului construit drept degradat și arăta că aducerea vechilor imobile la standarde actuale ar presupune cheltuieli considerate nerentabile.

Demolările eliberează terenul pentru o nouă investiție

Miza devine mai clară dacă demolările sunt puse lângă documentele de urbanism.

În septembrie 2024, Consiliul Local Iași a aprobat modificarea reglementărilor urbanistice pentru o suprafață de 6.469 de metri pătrați din proprietatea DGASPC de pe Vasile Lupu nr. 80.

Pe teren pot fi realizate construcții cu regim de înălțime de până la subsol sau demisol, parter și trei etaje, cu o înălțime maximă de 18 metri. Procentul maxim de ocupare a terenului este de 30%, iar cel puțin 60% din suprafață trebuie să rămână spațiu verde.

Reglementarea din 2024 modifică un PUZ aprobat în 2015, întocmit pentru construirea unui centru pentru primirea copiilor în regim de urgență și a copiilor străzii.

Buldozerele arată deja că vechiul complex de pe Vasile Lupu se schimbă.

Dan DIMA