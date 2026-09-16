Dezastru la CSM Iași 2020! Clubul, lovit cu sancțiuni de FRH: 2 ani fără transferuri și 4 puncte pierdute

Lovitură extrem de dură pentru CSM Iași 2020! Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal a sancționat clubul ieșean în patru cazuri distincte, după sesizări privind neachitarea unor drepturi financiare stabilite prin hotărâri definitive.

Decizia a fost luată în ședința din 15 septembrie 2026, iar sancțiunile intră în vigoare începând cu 16 septembrie 2026. Consecințele sunt serioase pentru echipa ieșeană, participantă în Liga Națională: clubului îi este ridicat dreptul de transfer, legitimare și drept de joc pentru o perioadă de doi ani, iar echipa este sancționată cu scăderea unui punct până la executarea integrală a fiecărei hotărâri.

Primul caz vizează sesizarea sportivei Sara Kovarova, în legătură cu neachitarea drepturilor financiare stabilite prin Hotărârea nr. 823/22.12.2025 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRH, rămasă definitivă prin Decizia nr. 243/28.01.2026 a Comisiei Centrale de Apel.

Al doilea caz este cel al sportivei Maria-Valentina Bardac, pentru care Comisia de Soluționare a Litigiilor stabilise obligații financiare prin Hotărârea nr. 828/23.12.2025. Și această decizie a devenit definitivă, prin Decizia nr. 248/28.01.2026 a Comisiei Centrale de Apel.

Un al treilea litigiu îl are în centru pe Elaine Gomes Barbosa, sesizarea privind nerespectarea Hotărârii nr. 829/23.12.2025, rămasă definitivă prin Decizia nr. 245/28.01.2026 a Comisiei Centrale de Apel.

Cel de-al patrulea caz este legat de Iulian Stamate, care a sesizat FRH în legătură cu neachitarea drepturilor financiare stabilite prin Hotărârea nr. 827/22.12.2025, rămasă definitivă prin Decizia nr. 244/28.01.2026.

Doi ani fără drept de transfer, legitimare și joc, începând cu 16 septembrie 2026

În toate cele patru situații, Comisia Centrală de Disciplină reține că obligațiile financiare nu au fost achitate în termenul stabilit după sancțiunea anterioară. Ca urmare, sancțiunea aplicată clubului este aceeași: doi ani fără drept de transfer, legitimare și joc, începând cu 16 septembrie 2026.

Și impactul asupra echipei din Liga Națională este direct. Pentru fiecare dintre cele patru cazuri, FRH a decis scăderea unui punct din cele obținute de CSM Iași 2020, măsura urmând să se aplice până la executarea integrală a hotărârii respective.

Asta înseamnă că, în cazul în care toate cele patru sancțiuni produc efectele prevăzute în procesul-verbal, clubul ieșean poate ajunge să piardă câte un punct pentru fiecare dintre cele patru obligații neachitate, adică până la patru puncte, atât timp cât hotărârile nu sunt executate integral.

Totuși, FRH a stabilit și un ultim termen pentru club. În fiecare dintre primele trei cazuri, CSM Iași 2020 primește 10 zile pentru achitarea drepturilor financiare stabilite prin hotărârile definitive. Și în cazul sesizării lui Iulian Stamate este acordat un termen de 10 zile pentru achitarea obligației financiare.

Decizia Comisiei Centrale de Disciplină pune astfel o presiune uriașă pe clubul ieșean. Patru litigii financiare, patru sancțiuni disciplinare, posibilitatea pierderii a patru puncte și blocarea drepturilor de transfer, legitimare și joc pentru doi ani – acesta este tabloul consemnat oficial de Federația Română de Handbal în procesul-verbal nr. 279 din 15 septembrie 2026.

Miza imediată este acum plata obligațiilor financiare stabilite prin hotărârile definitive. Dacă acestea sunt executate, efectele sancțiunilor sunt raportate de FRH la îndeplinirea obligațiilor stabilite în fiecare dosar.

Daniel CRUDU